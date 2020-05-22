Беглов: Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге нет

Для того чтобы начать снимать коронавирусные ограничения, в городе должны быть свободны минимум половина коек в инфекционных стационарах. Власти Петербурга планируют подготовить в больницах новые места для зараженных.



Об этом 22 мая сообщает пресс-служба губернатора, цифры Александр Беглов привел на заседании Госсовета. По его словам, тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в городе пока нет, из более чем девяти тысяч коек для таких пациентов свободны лишь 11%, а для отмены хотя бы части ограничений заняты должны быть не больше половины. Более того, Смольный планирует подготовить еще 1250 мест, таким образом увеличив их до 10 278. Для помощи коронавирусным пациентам и больным пневмонией сейчас работает 21 стационар. На развертывание коек из Москвы городским властям перечислили 4,3 миллиарда рублей.

