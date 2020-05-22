Беглов: Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге нет
Для того чтобы начать снимать коронавирусные ограничения, в городе должны быть свободны минимум половина коек в инфекционных стационарах. Власти Петербурга планируют подготовить в больницах новые места для зараженных.
Об этом 22 мая сообщает пресс-служба губернатора, цифры Александр Беглов привел на заседании Госсовета. По его словам, тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в городе пока нет, из более чем девяти тысяч коек для таких пациентов свободны лишь 11%, а для отмены хотя бы части ограничений заняты должны быть не больше половины. Более того, Смольный планирует подготовить еще 1250 мест, таким образом увеличив их до 10 278. Для помощи коронавирусным пациентам и больным пневмонией сейчас работает 21 стационар. На развертывание коек из Москвы городским властям перечислили 4,3 миллиарда рублей.
Рассказал градоначальник и про тестирование, отметив, что охват в Петербурге в четыре раза выше норматива. Всего обследованы больше полумиллиона человек. Напомнил Беглов и про центры компьютерной томографии, где проверяют легкие амбулаторных пациентов. Их к городе пять, за 20 дней они «отсканировали» 7112 человек, но нужно еще — по словам губернатора, в городе есть потребность в компьютерных томографах.
Затраты городского бюджета на борьбу с коронавирусом, по словам Александра Беглова, достигли 3,5 миллиарда рублей. Неработающим пенсионерам, заверил губернатор, с 25 мая начнут по второму кругу перечислять матпомощь в сумме 2 тысячи рублей. Никаких дополнительных заявлений от желающих получить эти деньги не требуется, если ранее они уже заполняли такую заявку и получали выплату.
«Для осуществления второго этапа выплат из резервного фонда бюджета выделено 817,6 млн руб.», — дополнил губернатор.
По состоянию на 22 мая в Петербурге 12 592 зараженных и 107 умерших. Суточный прирост — 389 человек.