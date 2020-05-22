FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 09:13
5
Печать

«Катастрофа и кризис». Малые и средние компании в России оценили своё положение

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые 22 мая опубликовал РБК.

Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных.

В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов. О частичном возобновлении деятельности сообщили 32% из них, а 35,7% респондентов ответили, что работа их компании по-прежнему остановлена.

Действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса скорее отрицательно или отрицательно оценили более половины опрошенных — 55,1%. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Среди основных проблем, с которыми столкнулся их бизнес, 52,4% участников исследования назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. На втором месте оказались сложности с оплатой аренды — 42,8%, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

🔞🔥 Сайт №1 Для Пoиска Любoвницы! ➜ https://is.gd/xxdate
DEMOMON
Ну хотя бы налоги на оплату труда убрали бы до восстановления мощностей.
alexpv
Вот это уже похоже на правду. А не та брехня и бравада из ящика.
То ли ещё дальше будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний