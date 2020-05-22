«Катастрофа и кризис». Малые и средние компании в России оценили своё положение

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые 22 мая опубликовал РБК.

Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных.

В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов. О частичном возобновлении деятельности сообщили 32% из них, а 35,7% респондентов ответили, что работа их компании по-прежнему остановлена.