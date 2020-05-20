FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 19:25
1
Печать

После пожара в больнице Святого Георгия медучреждения города проверили сами себя

Своеобразно исполнили распоряжение губернатора Петербурга о проверке пожарной безопасности всех медицинских учреждений после ЧП в больнице Святого Георгия, где в результате пожара погибли шесть человек.

В день пожара, 12 мая, глава города дал поручение провести проверку медицинского оборудования, а также состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению 20 мая, распоряжение губернатора уже выполнено. Чиновники направили соответствующее поручение в подведомственные медицинские учреждения, а также главам районных администраций.

«Учреждения проверили системы пожарной безопасности и провели внеплановые инструктажи, о чем уведомили комитет по здравоохранению», — сообщили в Комздраве.

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Изначально сообщалось о пяти погибших. Семьям по решению Смольного выплатят по миллиону рублей. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

krasnonosov
Так это давняя российская традиция. Все аварии на РЖД расследуют сами РЖД. Все аварии в Росатоме расследует сам Ростатом. Все аварии в Минэнерго расследует сам Минэнерго и т.д.
Нельзя допустить, что бы кто-то посторонний и независимый проводил расследования! Нельзя выносить сор из избы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний