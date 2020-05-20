После пожара в больнице Святого Георгия медучреждения города проверили сами себя

Своеобразно исполнили распоряжение губернатора Петербурга о проверке пожарной безопасности всех медицинских учреждений после ЧП в больнице Святого Георгия, где в результате пожара погибли шесть человек.



В день пожара, 12 мая, глава города дал поручение провести проверку медицинского оборудования, а также состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению 20 мая, распоряжение губернатора уже выполнено. Чиновники направили соответствующее поручение в подведомственные медицинские учреждения, а также главам районных администраций.

