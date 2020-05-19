Во время пожара в больнице Святого Георгия погибли шестеро, а не пятеро. Количество жертв увеличил патологоанатом

Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге стали не пять, а шесть человек. Об этом сообщили родственники погибшего, в комитете здравоохранения Смольного информацию подтвердили.

Петербурженка Наталья 19 мая рассказала «Фонтанке», что её 61-летнего брата Андрея Подрядчикова госпитализировали в больницу Святого Георгия вечером, накануне пожара. Он находился в реанимации. 12 мая, когда в здании на Северном проспекте произошёл пожар, родственникам позвонили из учреждения и сообщили о смерти. При этом в списке погибших комитета здравоохранения Смольного Подрядчикова не оказалось.