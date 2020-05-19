Во время пожара в больнице Святого Георгия погибли шестеро, а не пятеро. Количество жертв увеличил патологоанатом
Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге стали не пять, а шесть человек. Об этом сообщили родственники погибшего, в комитете здравоохранения Смольного информацию подтвердили.
Петербурженка Наталья 19 мая рассказала «Фонтанке», что её 61-летнего брата Андрея Подрядчикова госпитализировали в больницу Святого Георгия вечером, накануне пожара. Он находился в реанимации. 12 мая, когда в здании на Северном проспекте произошёл пожар, родственникам позвонили из учреждения и сообщили о смерти. При этом в списке погибших комитета здравоохранения Смольного Подрядчикова не оказалось.
В свидетельстве о его смерти указано, что причиной гибели стало отравление окисью углерода. Аналогичная строчка имеется и в свидетельствах о смерти у других пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.
«На момент смерти причина не была очевидна. Патологоанатомы позже установили причины смерти», — прокомментировали в комитете здравоохранения Смольного, добавив, что вопрос с выплатами семье находится на контроле у комитета по соцполитике.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Изначально сообщалось о пяти погибших, «Фонтанка» рассказывала их истории. Семьям выплатят по миллиону рублей. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».