FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 17:01
7
Печать

Во время пожара в больнице Святого Георгия погибли шестеро, а не пятеро. Количество жертв увеличил патологоанатом

Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге стали не пять, а шесть человек. Об этом сообщили родственники погибшего, в комитете здравоохранения Смольного информацию подтвердили.

Петербурженка Наталья 19 мая рассказала «Фонтанке», что её 61-летнего брата Андрея Подрядчикова госпитализировали в больницу Святого Георгия вечером, накануне пожара. Он находился в реанимации. 12 мая, когда в здании на Северном проспекте произошёл пожар, родственникам позвонили из учреждения и сообщили о смерти. При этом в списке погибших комитета здравоохранения Смольного Подрядчикова не оказалось.

В свидетельстве о его смерти указано, что причиной гибели стало отравление окисью углерода. Аналогичная строчка имеется и в свидетельствах о смерти у других пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.

«На момент смерти причина не была очевидна. Патологоанатомы позже установили причины смерти», — прокомментировали в комитете здравоохранения Смольного, добавив, что вопрос с выплатами семье находится на контроле у комитета по соцполитике.

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Изначально сообщалось о пяти погибших, «Фонтанка» рассказывала их истории. Семьям выплатят по миллиону рублей. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260969891
Неужели нельзя было иначе сформулировать заголовок статьи?
Патологоанатом, у вас получается, шестого зарезал что ли?!
Имеет смысл избегать двусмысленных формулировок- тем более, когда речь о горе людей.
Вербицкой на вас нет.
miaow
С "дочерних структур Ростеха", кстати, не надо ли компенсацию стрясти? Чтобы на спичках не экономили.
Валерий Мазнев
Вообще вопиющее бесстыдство и невероятная мелочность- пытаться не включить человека в список погибших, чтобы преуменьшить количество жертв и избежать выплат семье ( по сути дела обманув их)- вообще это просто подло....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний