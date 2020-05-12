Беглов: Родственникам погибших при пожаре будет оказана материальная помощь

« Погибло пять человек. Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное — они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия. Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм», — заявил Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба комздрава 12 мая, глава города прибыл на место пожара и отметил героизм врачей и медсестер больницы, который позволил избежать большего количества пострадавших.

Губернатор Петербурга подтвердил, что причиной возгорания в больнице Святого Георгия стала неисправность аппарата ИВЛ.

По его словам, 15 человек из пострадавшего отделения реанимации были эвакуированы в другие отделения внутри больницы. Необходимости в эвакуации всей клиники не было.



По предварительным данным, озвученным Бегловым, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.



По итогам пожара губернатор Петербурга дал поручение провести проверку медицинского оборудования, а также состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.



По словам Беглова, родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.



Возгорание в больнице Святого Георгия произошло в 6:23. К 7 утра огонь был потушен. Выгорело 10 квадратных метров в отделении реанимации.

