Правительство РФ утвердило документ, позволяющий Сечину остаться главой «Роснефти» ещё на 5 лет

Правительство РФ 20 мая утвердило директиву, согласно которой предлагается продлить полномочия Игоря Сечина в качестве главы «Роснефти» на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.



«Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации — члены совета директоров НК «Роснефть» на заседании совета директоров по вопросу повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа» должны голосовать за проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

