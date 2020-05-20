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20.05.2020 14:12
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Правительство РФ утвердило документ, позволяющий Сечину остаться главой «Роснефти» ещё на 5 лет

Правительство РФ 20 мая утвердило директиву, согласно которой предлагается продлить полномочия Игоря Сечина в качестве главы «Роснефти» на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации — члены совета директоров НК «Роснефть» на заседании совета директоров по вопросу повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа» должны голосовать за проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Соответствующее заседание совета директоров компании должно состояться 21 мая 2020 года, следует из материалов «Роснефти».

Уроженец Ленинграда Игорь Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года. Его действующий контракт истекает в мае текущего года.

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Комментарии (8)

WuhanRockCafe
Что дала народу демократическая власть? - Гроши!
А Игорь Иванович красиво живет - он берет из ФНБ сколько надо и еще вдвое.
Игорь Иванович красиво живет!
Pupin
Он получает 5 млн. в день.
Power Play
"Своих" не бросаем!
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