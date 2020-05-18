Еще одна страна ЕС возвращается к нормальной жизни. Бельгия открывает музеи, зоопарки и школы

Бельгия объявила о снятии некоторых коронавирусных ограничений уже с 18 мая.

«Музеи и зоопарки вновь могут быть открыты, хотя они должны продавать билеты онлайн и на определенное время», — сообщает 18 мая Deutsche Welle.

Школы также открывают свои двери для учеников. Занятия будут проходить по строгим правилам социального дистанцирования.

Власти Бельгии также разрешили спортивным клубам приступить к тренировкам при условии, что в них участвуют не более 20 человек.

Всего в Бельгии выявлено 55280 случаев COVID-2019.