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18.05.2020 12:25
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Еще одна страна ЕС возвращается к нормальной жизни. Бельгия открывает музеи, зоопарки и школы

Бельгия объявила о снятии некоторых коронавирусных ограничений уже с 18 мая.

«Музеи и зоопарки вновь могут быть открыты, хотя они должны продавать билеты онлайн и на определенное время», — сообщает 18 мая Deutsche Welle.

Школы также открывают свои двери для учеников. Занятия будут проходить по строгим правилам социального дистанцирования.

Власти Бельгии также разрешили спортивным клубам приступить к тренировкам при условии, что в них участвуют не более 20 человек.

Всего в Бельгии выявлено 55280 случаев COVID-2019.

На прошлой неделе Словения стала первой европейской страной, которая объявила об окончании пандемии. Чехия и страны Балтии решили открыть свои границы на фоне снижения заболевших COVID-2019.

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Комментарии (1)

2 ударная
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