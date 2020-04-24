Чехия первой в ЕС открывает границы после карантина. Пограничники проверят тест на коронавирус

Власти Чехии приняли решение снять ограничения на передвижение через государственную границу, которые были введены из-за распространения COVID-2019.



«Чешский кабинет [министров] снял запрет на выезд граждан за границу по причинам, не связанным с работой, после улучшения ситуации», - сообщает

24 апреля издание Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.



В Чехию разрешили въезжать и иностранцам. Пока это касается только граждан ЕС и студентов чешских вузов. При этом к списку документов для пересечения границы добавился и тест на коронавирус, который должен быть сдан не позднее чем за 4 дня до поездки. Жителям Чехии также разрешили собираться в группы по 10 человек.