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24.04.2020 11:31
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Чехия первой в ЕС открывает границы после карантина. Пограничники проверят тест на коронавирус

Власти Чехии приняли решение снять ограничения на передвижение через государственную границу, которые были введены из-за распространения COVID-2019.

«Чешский кабинет [министров] снял запрет на выезд граждан за границу по причинам, не связанным с работой, после улучшения ситуации», - сообщает

24 апреля издание Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

В Чехию разрешили въезжать и иностранцам. Пока это касается только граждан ЕС и студентов чешских вузов. При этом к списку документов для пересечения границы добавился и тест на коронавирус, который должен быть сдан не позднее чем за 4 дня до поездки. Жителям Чехии также разрешили собираться в группы по 10 человек.

Власти с 16 марта закрыли границы страны на выезд и на въезд, а также ввели карантин. Покидать свой дом можно было только для походов в магазин, аптеку или на работу.

В Чехии выявили уже 7188 случаев COVID-2019. Вчера 23 апреля в стране было зафиксировано всего 55 заболевших коронавирусом.

Накануне Хорватия также решила начать постепенно снимать коронавирусные ограничения.

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