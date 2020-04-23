Хорватия начнет снимать коронавирусные ограничения уже со следующей недели

Премьер-министр Хорватии рассказал, что республика готовится к поэтапному снятию вызванных COVID-2019 ограничений уже с конца апреля.

«Возобновление экономической и другой деятельности будет происходить в три этапа. Первый из них начинается в понедельник, 27 апреля, когда все коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей, смогут работать, за исключением торговых центров», — цитирует 23 апреля заявление Андрея Пленковича HRT.

По его словам, из-за принятых властями мер и сознательности граждан республике удалось существенно сократить возможное число заболевших коронавирусом. На данный момент в стране 1950 инфицированных. «К счастью, ситуация в Хорватии не столь драматична, как в некоторых других странах», — заверил хорватский премьер.