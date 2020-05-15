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15.05.2020 13:00
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Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении на дистанционном совещании объявило о снятии коронавирусных ограничений в стране в связи с окончанием эпидемии коронавируса.

«Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая ситуация в Европе», — цитирует 15 мая заявление премьер-министра страны Янеза Янша агентство Reuters.

По его словам, люди, приезжающие в Словению из других стран Европейского союза, больше не должны сидеть на 2-недельном карантине. При этом победа над эпидемией означает конец финансовой помощи гражданам.

Власти страны уже начали постепенно выходить из карантина с 20 апреля.

Всего в республике выявлено 1464 случая COVID-2019.

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Комментарии (3)

260569221
Ну что же.. ждем тогда открытия границ
kuk-vasyusha
Укротили "вирус", молодцы! Просто дрессировщики)
Савва Морозов
в москве учились
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