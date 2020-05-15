Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Правительство Словении на дистанционном совещании объявило о снятии коронавирусных ограничений в стране в связи с окончанием эпидемии коронавируса.
«Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая ситуация в Европе», — цитирует 15 мая заявление премьер-министра страны Янеза Янша агентство Reuters.
По его словам, люди, приезжающие в Словению из других стран Европейского союза, больше не должны сидеть на 2-недельном карантине. При этом победа над эпидемией означает конец финансовой помощи гражданам.
Власти страны уже начали постепенно выходить из карантина с 20 апреля.
Всего в республике выявлено 1464 случая COVID-2019.