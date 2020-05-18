Со счетов петербургской пенсионерки пропали 2,3 млн рублей. Нулевому балансу предшествовали разговоры с лжебанкирами

На страхе лишиться накоплений в очередной раз решили сыграть мошенники и не прогадали. Без двух миллионов рублей осталась петербургская пенсионерка.



Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне за помощью к полицейским обратилась 69-летняя жительница одного из домов на улице Есенина. Пожилая женщина заявила, что ее обманули телефонные мошенники.



Последние на протяжении двух дней названивали ей с более чем десяти номеров и, представляясь сотрудникам службы безопасности Центробанка, предупреждали, что ее вкладам будто бы угрожает опасность. Чтобы их обезопасить, она должна сообщить им все коды и пароли карт, а также перевести имеющиеся деньги на новые, якобы более надежные счета.

