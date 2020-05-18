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18.05.2020 09:27
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Со счетов петербургской пенсионерки пропали 2,3 млн рублей. Нулевому балансу предшествовали разговоры с лжебанкирами

На страхе лишиться накоплений в очередной раз решили сыграть мошенники и не прогадали. Без двух миллионов рублей осталась петербургская пенсионерка.

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне за помощью к полицейским обратилась 69-летняя жительница одного из домов на улице Есенина. Пожилая женщина заявила, что ее обманули телефонные мошенники.

Последние на протяжении двух дней названивали ей с более чем десяти номеров и, представляясь сотрудникам службы безопасности Центробанка, предупреждали, что ее вкладам будто бы угрожает опасность. Чтобы их обезопасить, она должна сообщить им все коды и пароли карт, а также перевести имеющиеся деньги на новые, якобы более надежные счета.

Пенсионерка последовала рекомендациям лжебанкиров и перевела им 2,3 миллиона рублей.

Владельцы счетов, на которые отправились денежные средства, устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Действуя по «банковскому сценарию», мошенники оставляют петербургских пенсионеров без средств к существованию уже не первый месяц. Так, пару дней назад их очередными жертвами стали сразу несколько пожилых горожан, а общий ущерб составил более пяти миллионов рублей.

Как уже неоднократно заявляли представители Сбербанка и других финансовых организаций, клиентам необходимо быть более осторожными и никогда не сообщать никому ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от онлайн-кабинета.

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