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15.05.2020 10:48
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5,5 миллиона рублей по «банковскому сценарию» получили мошенники от петербуржцев. Голосу в трубке поверила и сотрудница ЛЭТИ

Представляющиеся сотрудниками Сбербанка мошенники продолжают списывать средства со счетов петербуржцев. Четыре звонка принесли анонимам 5,5 миллиона рублей. На уговоры «обезопасить» средства в числе прочих поддался даже преподаватель Электротехнического университета.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, жертвами звонивших за последние дни стали пенсионеры. Жительница Колпинского района 69 лет перевела на чужой счёт 2 миллиона 800 тысяч рублей, а когда те бесследно исчезли, обратилась в полицию и сообщила, что совершить операцию, якобы для того, чтобы сохранить деньги, её уговаривали на протяжении нескольких дней.

В аналогичную ситуацию попал 68-летний петербуржец из Красносельского района. На продиктованные в трубку номера 13 мая направились его сбережения суммой 1 миллион 200 тысяч рублей.

Уловкам мошенников поверила и 71-летняя преподаватель Электротехнического университета (ЛЭТИ). Как она рассказала полиции 14 мая, двумя днями ранее по совету незнакомых мужчин, которые представились сотрудниками банка, были настойчивы и охотно отвечали на любые вопросы, она отправила на сторонние счета 1 миллион 500 тысяч. После этого денег она не видела.

По «банковскому» сценарию петербуржцев обманывают уже несколько месяцев. Как правило, жертвами становятся пожилые горожане. Однотипные заявления в полицию поступают со всех районов. Так, в начале апреля семь человек за сутки перевели незнакомцам больше 1,5 миллиона рублей. Представители Сбербанка неоднократно призывали клиентов быть более осторожными и никогда никому не сообщать ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн».

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Комментарии (2)

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Alex000
"
...
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
...
Им, слава богу, нет конца
Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца.
"

// песенка из "Буратино", отрывок
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