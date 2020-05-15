5,5 миллиона рублей по «банковскому сценарию» получили мошенники от петербуржцев. Голосу в трубке поверила и сотрудница ЛЭТИ

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, жертвами звонивших за последние дни стали пенсионеры. Жительница Колпинского района 69 лет перевела на чужой счёт 2 миллиона 800 тысяч рублей, а когда те бесследно исчезли, обратилась в полицию и сообщила, что совершить операцию, якобы для того, чтобы сохранить деньги, её уговаривали на протяжении нескольких дней.

Представляющиеся сотрудниками Сбербанка мошенники продолжают списывать средства со счетов петербуржцев. Четыре звонка принесли анонимам 5,5 миллиона рублей. На уговоры «обезопасить» средства в числе прочих поддался даже преподаватель Электротехнического университета.

В аналогичную ситуацию попал 68-летний петербуржец из Красносельского района. На продиктованные в трубку номера 13 мая направились его сбережения суммой 1 миллион 200 тысяч рублей.

Уловкам мошенников поверила и 71-летняя преподаватель Электротехнического университета (ЛЭТИ). Как она рассказала полиции 14 мая, двумя днями ранее по совету незнакомых мужчин, которые представились сотрудниками банка, были настойчивы и охотно отвечали на любые вопросы, она отправила на сторонние счета 1 миллион 500 тысяч. После этого денег она не видела.

По «банковскому» сценарию петербуржцев обманывают уже несколько месяцев. Как правило, жертвами становятся пожилые горожане. Однотипные заявления в полицию поступают со всех районов. Так, в начале апреля семь человек за сутки перевели незнакомцам больше 1,5 миллиона рублей. Представители Сбербанка неоднократно призывали клиентов быть более осторожными и никогда никому не сообщать ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн».