Мошенники за сутки заполучили от пожилых петербуржцев почти 1,5 млн руб. Работают по «банковскому» сценарию

Ещё семеро петербургских пенсионеров обратились в полицию после доверительных разговоров с «сотрудниками банков». В попытке обезопасить собственные накопления они перевели мошенникам больше миллиона.



Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, накануне полицейские получили семь однотипных заявлений от жителей Выборгского, Невского, Центрального, Калининского, Московского и Петродворцового районов. Мужчины и женщины в возрасте от 60 до 80 лет не устояли перед валом звонков от якобы банковских служащих. Собеседники представлялись сотрудниками Сбербанка и сообщали тревожное: зафиксирована попытка взлома карты, необходимо установить защиту и перевести средства на другой счёт. При этом звонившие обещали спасти сбережения как со счетов Сбербанка, так и других финансово-кредитных организаций.