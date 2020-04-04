Мошенники за сутки заполучили от пожилых петербуржцев почти 1,5 млн руб. Работают по «банковскому» сценарию
Ещё семеро петербургских пенсионеров обратились в полицию после доверительных разговоров с «сотрудниками банков». В попытке обезопасить собственные накопления они перевели мошенникам больше миллиона.
Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, накануне полицейские получили семь однотипных заявлений от жителей Выборгского, Невского, Центрального, Калининского, Московского и Петродворцового районов. Мужчины и женщины в возрасте от 60 до 80 лет не устояли перед валом звонков от якобы банковских служащих. Собеседники представлялись сотрудниками Сбербанка и сообщали тревожное: зафиксирована попытка взлома карты, необходимо установить защиту и перевести средства на другой счёт. При этом звонившие обещали спасти сбережения как со счетов Сбербанка, так и других финансово-кредитных организаций.
Пенсионеры, заслушавшись голосом в трубке, переводили накопленное на чужие счета. В результате заявители недосчитались 1,4 млн на семерых.
Телефонные мошенники по отработанной схеме обирают жителей Петербурга последние несколько месяцев. В большинстве случаев информацию о счетах и вкладах выспрашивают от имени Сбербанка. В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» объясняли, что их сотрудники никогда не просят своих клиентов о переводе денег на сторонние счета и не запросят секретные данные карты: ПИН, CVV или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн». При малейшем сомнении горожанам рекомендуют обрывать разговор и перезванивать непосредственно в банк.