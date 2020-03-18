С вашей карты пытались снять деньги. Эти слова обошлись почти в 2 млн петербургским пенсионерам и не только

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне полицейские получили шесть заявлений от обманутых женщин. Все они живут в разных районах города, но как под копирку рассказывают о звонке с московского номера, который получили в период с февраля по этот вторник. Собеседник представляется начальником службы безопасности Сбербанка и предупреждает, что только что была предотвращена попытка снять деньги с карты и они всё ещё могут пропасть.

В Петербурге расследуют серию однотипных краж с банковских карт, общий ущерб по которой близок к 2 млн. Аферист вкрадчиво обещал обезопасить накопления и убедил не только доверчивых пенсионерок, но и директора рекламного агентства.

Для защиты предлагает как будто несложное: продиктовать код из смс-оповещения, а потом дойти до ближайшего банкомата и перевести деньги на другой счет. Практически все его жертвы пенсионерки — им от 60 до 85 лет.



Последней в полицию обратилась директор рекламной фирмы 39 лет. Для неё «сотрудник службы безопасности» модернизировал схему и попросил не только перевести деньги на другой счет, но и установить на смартфон антивирус. Женщина потеряла 166 тысяч. Общий ущерб шести петербурженок составил почти 2 млн. В уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) уложили пока один эпизод, по остальным проводится проверка.



В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» объяснили, как обезопасить себя. Рекомендуется занести номер кредитной организации в адресную книгу своего телефона. Это номера 900 и 8 800 555-55-50. Таким образом, если позвонят мошенники, то на экране высветятся неизвестные вам цифры. Если сомневаетесь в личности звонящего, заканчивайте диалог не раздумывая и сообщите в банк о случившемся. Никому и никогда не переводите деньги, сотрудники Сбербанка не будут просить вас об этом и уж тем более не запросят секретные данные карты: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.