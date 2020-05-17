В Москве за сутки умерли 77 человек от коронавируса

За сутки в Москве от коронавируса скончались 77 пациентов. Об этом 17 мая вечером сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 1580 человек.



«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении на сайте Мосгорздрава.

