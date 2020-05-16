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16.05.2020 00:06
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СКР поручено незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате компенсаций работающим с коронавирусом медикам

Руководствам региональных подразделений Следственного комитета России предстоит проверить информацию о невыплатах денежных компенсаций медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР 15 мая.

В нем также указано, что в некоторых регионах страны такая проверка уже проводится, в их числе — Кабардино-Балкария, а также Кемеровская, Орловская и Новгородская области.

Следователям надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.

Ранее во время очередного совещания президент России Владимир Путин раскритиковал работу, организованную в регионах для выплат компенсаций медикам. Эту ситуацию он вновь пообещал обсудить более «предметно» в начале будущей недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался перед главой государства о 487 млн рублей, выплаченных врачам за работу с COVID-19. Насколько полученной компенсацией остались довольны работающие на износ медики — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

krasnonosov
Считаю правильным привлечение СК.
Выплаты врачам настолько мизерные, что тут без лупы пана бастрыкина никак не обойтись.
mayor1976
Не устали поручать и требовать уже?!? Причём здесь СК? Сейчас понасажать абы кого опять, а те кто это допустил останутся на свободе и при бабках! Ещё ФСБ забыли подключить! Столько толстозадых чинуш такое издевательство над врачами допустили , у самих рыло в пушку давно, и здесь урвать на горе решили, жиробасы вонючие! Сразу тогда нужно было СК РФ и руководить выплатой компенсаций врачам! А чо? Чинуши бы кирпичей наложили бы воровать! Если у врачей убыло, у толстозадых чинуш прибыло! Это как военным бы льготную выслугу считать по часам, а не сутками, только учитывать те часы, которые они стреляли в террористов, а так хрен, а не льгота! Справедливо? Но как тогда быть всяким мастям толстозадых тыловиков, которые вообще автомат не видели, а получают Ветерана боевых действий» и очень большую зарплату, как и военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях? Правильно-заниматься приписками, что тыловик махал поварёшкой в Тылу-то е то тоже воевал и рисковал. У врачей то же самое!
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