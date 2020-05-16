СКР поручено незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате компенсаций работающим с коронавирусом медикам

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР 15 мая.

Руководствам региональных подразделений Следственного комитета России предстоит проверить информацию о невыплатах денежных компенсаций медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В нем также указано, что в некоторых регионах страны такая проверка уже проводится, в их числе — Кабардино-Балкария, а также Кемеровская, Орловская и Новгородская области.

Следователям надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.

Ранее во время очередного совещания президент России Владимир Путин раскритиковал работу, организованную в регионах для выплат компенсаций медикам. Эту ситуацию он вновь пообещал обсудить более «предметно» в начале будущей недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался перед главой государства о 487 млн рублей, выплаченных врачам за работу с COVID-19. Насколько полученной компенсацией остались довольны работающие на износ медики — в материале «Фонтанки».