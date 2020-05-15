Петербургские врачи в ярости. Они работали на износ последний месяц и не ожидали, что вместо обещанных 25–80 тысяч увидят суммы в несколько раз меньше. В Смольном объясняются человеческим фактором.

автор фото Сергей Бобылев/ТАСС

Губернатор Александр Беглов 15 мая доложил президенту Владимиру Путину, что медикам Петербурга выплатили 486 млн рублей. Но некоторые сотрудники увидели лишь платежи по 900 рублей. Они говорят, что руководство посчитало часы и даже минуты, проведенные с больными коронавирусом. Президент недоволен такой практикой. Специальную федеральную выплату Владимир Путин предложил установить 8 апреля — в размере от 25 до 80 тысяч рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Никаких оговорок о том, как будут выплачивать эти деньги, он не делал. 15 мая подошел крайний срок, и большинство медиков в Петербурге доплаты получили. Но далеко не все оказались удовлетворены их размерами.



«Мы уже два месяца возим коронавирус. В Покровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн. А сейчас сначала на КТ, а потом в стационары. Я прошла очереди по шесть часов. И как фельдшер скорой помощи ожидала выплаты в 25 тысяч. Но мне 13 мая пришли 989 рублей и 14 мая — еще 944. Начальство объяснило просто: якобы я в апреле контактировала с больным с подтвержденным коронавирусом два раза. По карте вызова посмотрели, когда мы приехали к каждому из них и когда закончили вызов, и поминутно рассчитали», — рассказала «Фонтанке» фельдшер станции скорой неотложной помощи в Московском районе Светлана.



автор фото фельдшер Светлана

Она говорит, что ей еще повезло. Некоторым коллегам не выплатили и этого, якобы не было контактов с больными COVID-19.

«Но сегодня ты контактируешь с человеком, у которого нет официально подтвержденного коронавируса, но проходит 3–4 дня, и ему ставят диагноз «вирусная пневмония», у него «булыжная мостовая» в легких, «матовое стекло», и пациент лежит «на трубе». А ты уже съездил на вызов к бабушке-сердечнице», — объясняет Светлана.



И в целом за ударный месяц зарплата оказалась меньше ожидаемой. «Наше отделение не зарабатывает достаточное количество денег. Диспансеризации, еще какие-то деньги от страховых компаний — их нет». Вместо привычных 58–65 тысяч пришли 33. По словам Светланы, расчетные листки выдают по три-четыре штуки в день. Свой она увидит только в субботу.

Медсестра-анестезиолог Александровской больницы Валерия отработала 15-дневную смену в закрытой на карантин больнице. Итог — надбавка от Путина в 1234 рубля.



автор фото медсестра Валерия

«Наша больница закрылась на карантин 1 апреля. Нас добровольно-принудительно оставили, и 15 суток мы оставались на своем рабочем месте. А когда он закончился, нас просто отправили в отпуск. В зарплатных листочках за апрель мы увидели, что нам заплатят всего за 99 рабочих часов, вместо 360. То есть вместо 15 смен — за четыре. Каждая стоит примерно 10 тысяч рублей. И я ожидала за них минимум 150 тысяч. А в итоге получила 123. Но в эту сумму вошли 29 тысяч отпускных, ковидная надбавка в 1234 рубля, которую высчитали по часам и минутам. Плюс премия — 21 тысяча. Но, наверное, 290 часов, которые нам не оплатили, не стоят 21 тысячу. Меня просто обули, обидели и никто ничего не объясняет — руководство на контакт не идет», — рассказала Валерия.



По словам девушки, её коллега, например, не получила никаких доплат. Хотя провела вместе с ней в карантине все те же 15 дней.

Медсестра приемного отделения Покровской больницы Алена Балыкова получила 4000 рублей.

«Мы, медсестры приемного отделения, рассчитывали на 25 тысяч рублей, фиксированную сумму, которую обещал Владимир Владимирович. А в итоге мне пришло 4 тысячи, хотя я отработала 7 суток. Медбрату, который отработал столько же, — почему-то 10 тысяч. И это максимум — никто не получил обещанные 25. Я знаю, что заплатили нормально только врачам, которых изолировали на две недели с пациентами. Им дали обещанные 80. А, например, врачу-кардиологу моего приемного отделения, которая в карантине не была, пришли всего шесть. Настроение у нас после такого расчета ужасное. А расчетные листки, нам сказали, что отдадут только в мае. В расчетке за апрель нет вообще никаких дополнительных выплат».

Главный экономист пояснила Алене, что ей посчитали только «ввозные дни», когда в Покровскую больницу поступали пациенты и были знаменитые очереди из скорых. И чтобы понять, как получилась такая сумма, ей нужно взять обещанные 25 тысяч рублей, поделить их на свою норму часов (171,6) в месяц и умножить на количество часов, которое длился завоз пациентов. Это и будет её доплата. Правда, как ни считала она по этой схеме, 4000 не получилось.



В комздраве заявили, что ведут расчеты по отработанным сменам, а не по часам и не по минутам, как рассказывают медики «Фонтанке».

Как заявил 15 мая губернатор Александр Беглов, выплаты работникам здравоохранения, чья деятельность непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным COVID-19, предусмотренные постановлениями правительства России № 415 и № 484 , в Петербурге произведены. «На сегодняшний день мы выплатили 486,7 млн рублей медицинским работникам. Эти деньги получили 19822 человека», — сказал глава города.

Средний размер выплаты в комздраве «Фонтанке» уточнить не смогли, заявив, что в некоторых случаях врачи, например, получили доплаты сразу по двум этим постановлениям.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» признал, что в начислениях президентских надбавок медикам в Петербурге за работу с больными коронавирусом могли быть допущены ошибки.

«Начисления шли в течение довольно короткого времени, и мы не исключаем, что могли быть какие-то технические ошибки, допущенные вследствие человеческого фактора. Я скажу, что у нас сотрудники администрации и больниц, скорой медицинской помощи, к сожалению, также подвержены инфекции, как и непосредственно врачи, которые работают с пациентом. Для примера могу сказать, что расчетчики и бухгалтерия в последние дни, перечисляя средства медработников, делали это в том числе и ночью. Поэтому я допускаю существование ошибок», — сказал он.



И обратился к медикам:

«Дорогие коллеги, если у вас возникают сомнения по поводу справедливости начисления вам стимулирующих выплат, вы, как всегда, можете обратиться в свою администрацию, в бухгалтерию, к экономистам, к главному врачу. Однако, если вам показалось, что все-таки начисленная сумма не вполне соответствует вашему труду, то существует единый телефон 122, куда вы можете позвонить, оставить свое обращение, номер телефона, и мы возьмем такое обращение под контроль комитета по здравоохранению». (Ну, а если и это не сработает, всегда есть mail@fontanka.ru.)

По словам чиновника, комитет уже провел совещание с бухгалтерами и руководством больниц, чтобы каждое обращение было рассмотрено досконально: «Чтобы рубль и копейка, которые недополучили медработники, обязательно в течение короткого времени были до них доведены».

Тем, у кого возникли претензии к выплатам, предлагается на сайте комздрава также звонить на специальную горячую линию — 8–812–635–55–64. Алена Балыкова рассказала «Фонтанке», что это тот же номер 122: «Там на комитет переводят... Я звонила сегодня, 25 минут музыку слушала, устала».



Претензии к расчетам по часам возникли буквально по всей России. Два дня назад тему поднял в Госдуме спикер Вячеслав Володин. Он заявил, что вычислять реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы платить им только за эти часы, несправедливо — расчет должен идти за всю смену. И напомнил о том, что глава государства, говоря о дополнительных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, не проводил между ними различий — все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился и обещал по линии своего ведомства дать разъяснения медучреждениям. «Ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты, — подчеркнул он. — Есть смена, когда человек работает в «красной зоне», вся смена должна быть оплачена». И даже если медик работает на скорой с этой категорией пациентов, «ездит на температурящих больных», то он должен получить деньги целиком за смену, привел в пример Мурашко.

А 15 мая с критикой поминутной системы расчетов выступил и сам инициатор допвыплат — президент Владимир Путин.

«Мной было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — заявил президент в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

И резюмировал: «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы».

Во время совещания с президентом губернатор Александр Беглов заявил, что петербургская администрация создала межведомственную комиссию, которая будет разбираться со всеми вопросами, возникшими в процессе выплаты денег врачам, работающим с инфекцией.

«Ну, пускай комиссия работает и выявляет нестандартные ситуации. Но хочу обратить ваше внимание и ваших коллег — руководителей регионов: это ваша личная ответственность, а не какой-то комиссии. Так что, пожалуйста, доведите это дело до конца, если ещё что-то не сделано», — ответил президент.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

