Собянин : Носить маску на улице в Москве сейчас необязательно

спользовать защитную маску при передвижении по улицам Москвы сейчас необязательно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия-1" 14 мая.

"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет", - сказал Собянин.



Он напомнил, что защитная маска обязательна при передвижении москвичей в метро, наземном общественном транспорте, такси и нахождении внутри любых предприятий торговли.



"Ну, с другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске", - добавил Собянин.

