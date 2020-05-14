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14.05.2020 22:11
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Собянин : Носить маску на улице в Москве сейчас необязательно

спользовать защитную маску при передвижении по улицам Москвы сейчас необязательно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия-1" 14 мая.

"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет", - сказал Собянин.

Он напомнил, что защитная маска обязательна при передвижении москвичей в метро, наземном общественном транспорте, такси и нахождении внутри любых предприятий торговли.

"Ну, с другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске", - добавил Собянин.

Напомним, в Петербурге с 12 мая введен масочно - перчаточный режим. Город сохраняет карантинные меры из-за ухудшения эпидобстановки минимум до начала лета.


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Комментарии (7)

Mozg
Собянин в Москве, похоже, так всех достал своими масками-сказками, что их там, как и у нас ни кто не носит на улице. Потому и сделал хорошую мину при плохой игре: что можно не носить, дескать.
юрец_огурец
Зато Беглов дичь устраивает. На днях противочумные костюмы заставит носить.
Агроном аэродрома
Чёт вспоминается пошлый анекдот про прохождение армейской медкомиссии у уролога...
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