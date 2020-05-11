Петербург сохранит все коронавирусные ограничения до начала лета из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

В Петербурге до лета сохраняются все введенные из-за коронавируса запреты и ограничения. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Александра Беглова по итогам видеосовещания с президентом Владимиром Путиным 11 мая.



«В Петербурге до 31 мая сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам совещания Беглов дал поручение разработать до конца мая план действий, направленный на стабилизацию рынка труда, восстановление занятости и доходов населения, долгосрочное развитие экономики. Финансовому и экономическому блокам городского правительства губернатор поручил также проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших. Особое внимание Александр Беглов потребовал уделить организации дополнительных и единовременных выплат медикам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки.