FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 19:09
68
Печать

Петербург сохранит все коронавирусные ограничения до начала лета из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

В Петербурге до лета сохраняются все введенные из-за коронавируса запреты и ограничения. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Александра Беглова по итогам видеосовещания с президентом Владимиром Путиным 11 мая.

«В Петербурге до 31 мая сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам совещания Беглов дал поручение разработать до конца мая план действий, направленный на стабилизацию рынка труда, восстановление занятости и доходов населения, долгосрочное развитие экономики. Финансовому и экономическому блокам городского правительства губернатор поручил также проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших. Особое внимание Александр Беглов потребовал уделить организации дополнительных и единовременных выплат медикам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки.

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении заявил, что Россия готовится к поэтапному выходу из режима коронавирусных ограничений. Единый период нерабочих дней завершится 12 мая. Губернаторы вправе самостоятельно решать, ослабить или, наоборот, усилить введённые меры.

С 12 мая в Петербурге введён обязательный перчаточно-масочный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (67)

Alex000
Всем резво призывавшим сидеть дома пламенный привет.
hmkv
Гнать его из города!
father
Во исполнение распоряжения №... необходимо продолжить мочить всех в унитазах...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний