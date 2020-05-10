В Петербурге за отсутствие маски или перчаток можно получить штраф 30 тысяч рублей

Хождение по общественным местам и поездка на транспорте без средств индивидуальной защиты может обойтись жителю Петербурга в штраф до 30 тысяч рублей. При этом наказывать собираются за отсутствие перчаток при наличии маски и наоборот.



Обязанность носить средства индивидуальной защиты в общественных местах наступает после полуночи 12 мая, следует из разъяснения комитета законности Петербурга.

«Особое внимание к магазинам, общественному транспорту, такси, улицам», — предупреждают чиновники.

Отсутствие комплекта «маска-перчатки» попадает сразу под два закона — городской об административных правонарушениях, статья которого 8–6–1 обещает штраф 4000 рублей, и федеральный КоАП. По статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» полиция может составить протокол, а суд — наказать суммой от 1 до 30 тысяч рублей.