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C 12 мая маски обязательны

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10.05.2020 13:47
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В Петербурге за отсутствие маски или перчаток можно получить штраф 30 тысяч рублей

Хождение по общественным местам и поездка на транспорте без средств индивидуальной защиты может обойтись жителю Петербурга в штраф до 30 тысяч рублей. При этом наказывать собираются за отсутствие перчаток при наличии маски и наоборот.

Обязанность носить средства индивидуальной защиты в общественных местах наступает после полуночи 12 мая, следует из разъяснения комитета законности Петербурга.

«Особое внимание к магазинам, общественному транспорту, такси, улицам», — предупреждают чиновники.

Отсутствие комплекта «маска-перчатки» попадает сразу под два закона — городской об административных правонарушениях, статья которого 8–6–1 обещает штраф 4000 рублей, и федеральный КоАП. По статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» полиция может составить протокол, а суд — наказать суммой от 1 до 30 тысяч рублей.

Использовать разрешено гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, а также перчатки — неважно, одноразовые они или многоразовые.

Из объяснений чиновников следует, что в ужесточении мер жители Петербурга виноваты сами, а критерием оценки их дисциплинированности является индекс самоизоляции, который составляет «Яндекс».

Новую редакцию постановления № 121, запрещающего, в частности, посещать парки, скверы и храмы, Смольный опубликовал в ночь на 10 мая. Режим повышенной готовности продлен до 1 июня.

В Петербурге за сутки зарегистрировано 414 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших превышает 7000.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (101)

alexpv
Как они уже достали, помощи ноль, только штрафами пугают всех. Раздали бы маски бесплатно.
В апреле еще зарплату кое-какую наскребло предприятие, а в мае точно ничего не заплатят, так как остатки выручки ушли на зарплату в апреле.
вот когда на улицу голодные люди начнут выходить и магазины грабить, тогда наверное до власти дойдет реальности опасности, и вовсе не от вируса...
Ну если вводят, значит будут бесплатно раздавать?
Хорошо. Не будут. Вариант купить за вот деньги - в аптеках нет. У нас рядом с домом нет. У меня ребёнок. Ему тоже нужна маска. Детских нет ни одной во всем городе .
Вариант сшить- ателье закрыты. Я не умею шить и дома нет иголок . Где купить иголку? Магазины закрыты. Училась не на швею. Шить тоже должен умеющий. Иначе смысл это маски ?
Все. Все варианты исчерпаны.
Значит раздавать бесплатно будут?
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