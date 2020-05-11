Путин объявил, что период нерабочих дней в России завершается с 12 мая. Ограничения начнут смягчать

leningradec67 11 Мая 2020 в 17:46 11 Мая 2020 в 17:46

"Что вы тупите! Нас кинули, если ранее нам не платили незаконно, то теперь нам могут законно не платить. Во-вторых, президент сейчас ничего не решает, а губернаторы. В-третьих, если предприятие не входит в 1-ый этап смягчения (препдполагает разрешение на работу с 12 мая), то вы будете сидеть дома и не получать ни копейки, хотя многие и так не получали.

Ладно, эта жизнь конечна, час расплаты наступит для всех, кто кинул население."