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11.05.2020 16:10
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Путин объявил, что период нерабочих дней в России завершается с 12 мая. Ограничения начнут смягчать

Президент России Владимир Путин объявил, что 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Ограничительные меры постепенно начнут снимать.

«Главное для нас — это жизнь, здоровье и безопасность людей. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами. Сегодня истекает объявленный период нерабочих дней. С 30 марта он продлился — более 6 недель. Эта мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии», — сказал президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию ведет Первый канал в YouTube.

«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако выход из этого режима быстрым не будет», — добавил Путин.

Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.

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Комментарии (74)

leningradec67
"Что вы тупите! Нас кинули, если ранее нам не платили незаконно, то теперь нам могут законно не платить. Во-вторых, президент сейчас ничего не решает, а губернаторы. В-третьих, если предприятие не входит в 1-ый этап смягчения (препдполагает разрешение на работу с 12 мая), то вы будете сидеть дома и не получать ни копейки, хотя многие и так не получали.
Ладно, эта жизнь конечна, час расплаты наступит для всех, кто кинул население."
CET
ЧТО ТЕПЕРЬ ПРОМЯМЛИТ БЕГЛОВ, СО СВОИМ НАЛОГОМ В ВИДЕ ПОКУПОК МАСОК И ПЕРЧАТОК. ПУТИН ДАЛ, БЕГЛОВ ВЗЯЛ.
ZAP
Почему владимиру народ не верит. Я в. верю.
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