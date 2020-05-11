Путин объявил, что период нерабочих дней в России завершается с 12 мая. Ограничения начнут смягчать
Президент России Владимир Путин объявил, что 12 мая завершается единый период нерабочих дней. Ограничительные меры постепенно начнут снимать.
«Главное для нас — это жизнь, здоровье и безопасность людей. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами. Сегодня истекает объявленный период нерабочих дней. С 30 марта он продлился — более 6 недель. Эта мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии», — сказал президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию ведет Первый канал в YouTube.
«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако выход из этого режима быстрым не будет», — добавил Путин.
Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.