автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Петербург прожил первый день в «масочно-перчаточном» режиме — ношение этих средств защиты теперь обязательно, нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Постановление Смольного, по наблюдениям «Фонтанки», так или иначе соблюдает больше половины покинувших свои дома горожан. С масками дело обстоит лучше, чем с перчатками. Строгость «фэйсконтроля» в транспорте и других общественных местах — как повезет.

Днем 12 мая, если верить «индексу самоизоляции» Яндекса, петербуржцам не сиделось дома: у кого работа, у кого каникулы, у кого — вынужденное безделье. Напомним, улицы органы власти причислили к общественным местам, хотя в документе — постановлении Смольного — четкого определения нет. На Суворовском проспекте, на подступах к администрации Петербурга, в полдень встречалось много «безмасочных» людей. Поток на вход и выход из цитадели городской исполнительной власти в разгар рабочего дня был скудным. Присутствие у ворот корреспондента «Фонтанки» (в защитном облачении в точном соответствии с губернаторским постановлением), который приехал посмотреть, как сами слуги народа соблюдают масочно-перчаточный режим, казалось, напрягает и охрану, и чиновников.

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Перчатки:

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Метро + вокзал:

станция метро «Чернышевская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Чернышевская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Чернышевская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Чернышевская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Владимирская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Владимирская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

станция метро «Владимирская»



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Московский вокзал



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Московский вокзал



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Московский вокзал



автор Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»



Чиновник, похожий на представителя губернатора в петербургском парламенте Юрия Шестрикова, приехал в администрацию при полном параде — маска, перчатки. А вот в числе прочих посетителей встречались как люди без перчаток, так и без защитных масок.



Долго вести фотосъемку незаметно не удалось. «Да, она снимает», объяснял бдительный секьюрити и попавшему в кадр чиновнику. Через некоторое время к журналисту подошел дружелюбный полицейский. Сотрудник правопорядка предельно вежливо поинтересовался целью съемки и подчеркнул, что никаких нарушений в действиях представителя СМИ нет. Позднее он вернулся - узнать название издания и ФИО. Корреспондент с удовольствием представился. В основном, входящие и выходящие имели лицевую защиту, а вот перчатки, если не считать обычные — не защитные — надели далеко не все.

В саду-партере Смольного, дорожки которого кое-где были перегорожены ленточками (что означает, гулять там запрещено) горожане, тем не менее, совершали променад: мамы с детьми и колясками, дама с собачкой, пожилые парочки, любители скандинавской ходьбы. Дистанция между гуляющими была более чем социальной.



Далее корреспондент отправился нервировать представителей законодательной власти — наблюдать, надели ли маски обитатели Мариинского дворца. В сквере у Исаакиевского собора в полном разгаре шла фотосессия жениха и невесты. Оба — красивые, счастливые и без масок. Но портить влюбленным праздник корреспондент не стал. Вместо этого угостил сигаретой девушку, руки которой вместо перчаток были облачены в целлофановые пакеты.

Первым на выходе из Заксобрания попался лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский — в маске. На свежий воздух он вышел, чтобы прочитать под запись стихи Иосифа Бродского — к юбилею поэта, которому 24 мая исполнилось бы 80 лет. Парламентарию пришлось успокоить местную охрану, которая заинтересовалась корреспондентом. «Это свои!» - пояснил депутат. «Смольнинская» картина повторилась: если масками большинство могло похвастаться, то одноразовые защитные перчатки наблюдались менее, чем у половины.

В автобусах и троллейбусах, на которых с ветерком ввиду отсутствия пробок прокатился корреспондент, горожан без обязательных средств защиты насчитывались единицы. Правда, и обладатели полных комплектов были в подавляющем меньшинстве. Опять же, если не считать обычных перчаток. Впрочем, и сам общественный наземный транспорт в это время дня курсировал практически порожним. Некоторые пассажиры надевали маски на остановках — перед тем, как зайти в салон. Их можно понять: средства защиты, особенно при длительном ношении, вызывают определенные неудобства. Кроме трудностей с дыханием, от них еще постоянно запотевают очки.



В попавшихся по пути отделениях «Сбербанка» гололицым петербуржцам не чинили препятствий, и наличие средств защиты, на первый взгляд, не контролировали. Справедливости ради, сами сотрудники были при полном параде, и держали соблюдение соцдистанции на контроле. Наиболее строгий фэйсконтроль встретился во «Вкусвилле» - но всем безмасочным там раздавали СИЗ на входе. А за одной из таких покупательниц в магазине на Невском проспекте сотрудница некоторое время бродила тенью. Видимо, проверяя, не снимет ли девушка маску.

В целом, главному проспекту города надо отдать должное: лица подавляющего большинства пешеходов были скрыты. Но повсеместно в городе встречались люди со спущенными ниже подбородка масками.

Из всех станций подземки, на которых в этот день побывала «Фонтанка», «золото» за строгость пропускного режима можно отдать станции метро «Чернышевская». Предельно строгий и, что немаловажно, габаритный сотрудник подземки заворачивал всех безмасочных. Кто-то доставал СИЗ из закромов карманов и сумок, кто-то шел к автомату по продаже защитных средств. За 20 минут наружного наблюдения проскочить без маски не удалось ни одному пассажиру. Впрочем, и спорщиков среди них не попадалось.



Меньше повезло сотрудникам метрополитена, которые дежурили в вестибюле «Гостиного двора». К турникетам уверенным шагом направился мужчина, который громко и не стесняясь в выражениях говорил по телефону. На просьбу облачиться в защиту и указание, что её можно приобрести в установленном накануне вендинговом автомате послышалось агрессивное: «Не буду я ничего покупать!». По итогам короткой перепалки пассажир одержал верх.

На площади Восстания редкий поток дисциплинированно шел в масках. Автомат на этой станции стоял не на входе, а на выходе. «Беззащитной» даме удалось проскользнуть мимо работников подземки.

На входе на станцию Владимирская петербуржцам, нет-нет, да удавалось проскочить без защиты. Львиную долю нарушителей, впрочем, успешно вылавливали. И либо просили вернуть опущенную маску с подбородка на лицо, либо разворачивали до автомата. Натянутую на лицо молодой женщины водолазку также засчитали.

На Московском вокзале проверяли багаж, металлические предметы — но не маски. По крайней мере, посетителям без СИЗ замечаний не делали. Да и под бюстом Петра можно было увидеть потенциальных получателей штрафов. Рядом прогуливались сотрудники правопорядка. Ни одного человека на глазах у журналиста они не оштрафовали, хотя, как сообщают читатели «Фонтанки», в некоторых районах города «фотографирование» уже началось.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

