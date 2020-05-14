Следственный комитет проводит проверку на уральском заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся в больнице Святого Георгия
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия на Уральском приборостроительном заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия. В пожаре погибли пять человек.
«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО «КРЭТ» был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — сообщили 14 мая «Фонтанке» в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные Технологии», в который входит уральское предприятие.
Два возгорания, предварительными причинами которых называют неполадку с аппаратами ИВЛ, выпускаемыми заводами, произошли с разницей в три дня в Москве (9 мая) и Петербурге (12 мая). В Северной столице возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
После этого губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись аппараты. В самой больнице, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в лице Аллы Самойловой подписала указ о приостановлении обращения в России аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые производит УПЗ. Под временный запрет, по данным Росздравнадзора, попадают аппараты, произведенные с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». От использования этих аппаратов отказались в США, куда их направляли в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.