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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 18:59
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Следственный комитет проводит проверку на уральском заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся в больнице Святого Георгия

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия на Уральском приборостроительном заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия. В пожаре погибли пять человек.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО «КРЭТ» был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — сообщили 14 мая «Фонтанке» в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные Технологии», в который входит уральское предприятие.

Два возгорания, предварительными причинами которых называют неполадку с аппаратами ИВЛ, выпускаемыми заводами, произошли с разницей в три дня в Москве (9 мая) и Петербурге (12 мая). В Северной столице возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

После этого губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись аппараты. В самой больнице, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в лице Аллы Самойловой подписала указ о приостановлении обращения в России аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые производит УПЗ. Под временный запрет, по данным Росздравнадзора, попадают аппараты, произведенные с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». От использования этих аппаратов отказались в США, куда их направляли в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

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Комментарии (8)

мухомор
Сейчас внезапно выяснится, что там вся комплктуха китайская с Alibaba.
Корпус да колёсики отечественные.
hmjo
Ну подняли шумиху, когда наши аппараты ИВЛ загорелись. Отключили их все. А когда буржуйские айфоны загораются, чего такую же шумиху не поднимают? Чего не изымают после этого все айфоны из оборота?
miiger
Привлечь никого не удастся. Производитель находится в Китае. Производители наклеек "ни в чем не виноваты".
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