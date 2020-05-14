Следственный комитет проводит проверку на уральском заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся в больнице Святого Георгия

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия на Уральском приборостроительном заводе, где производят аппараты ИВЛ, один из которых загорелся 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия. В пожаре погибли пять человек.



«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО «КРЭТ» был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — сообщили 14 мая «Фонтанке» в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные Технологии», в который входит уральское предприятие.