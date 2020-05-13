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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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13.05.2020 07:42
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США изымают поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Американские штаты, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), сообщает 13 мая Reuters.

«В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA», — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.

В начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.

Напомним, минувшим утром в переоборудованной под больных с коронавирусом петербургской больнице Святого Георгия произошел пожар, унесший жизни пяти пациентов. По одной из версий, причиной возгорания мог стать произведенный на Уральском приборостроительном заводе аппарат ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Подробнее — в материале «Фонтанки».

Это уже не первый пожар в медучреждении, который может быть связан с аппаратом ИВЛ, произведенным уральским предприятием. Несколькими днями ранее аналогичное происшествие произошло в московской больнице имени Спасокукоцкого. Погиб один пациент.

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга власти сразу двух регионов РФ временно отказались использовать уральские аппараты искусственной вентиляции легких.

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Комментарии (5)

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260693961
Блин, ну что за позор! Расстрелять за халаттность и жопорукость никого не планируют?
yar_5e4cc335310b6
Хотел написать, что лучше бы их отправили в какую-нибудь районную больницу Новгородской или Псковской области, но наверное лучше не надо. Куда не кинь-всюду клин.
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