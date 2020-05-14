В РАН анонсировали вакцинацию от коронавируса «по военному пути»

«У нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — цитирует 14 мая заявление Колесникова «Парламентская газета».



По его словам, такой путь вакцинации выбирают в условиях чрезвычайной ситуации. В России делать прививки могут начать «осенью или в преддверии зимы». Для получения «достаточного иммунитета у популяции» нужно сделать почти 70 миллионов прививок.

