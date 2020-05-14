В РАН анонсировали вакцинацию от коронавируса «по военному пути»
Академик РАН Сергей Колесников полагает, что в условиях пандемии необходимо «по военному пути» сделать 70 миллионов прививок.
«У нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — цитирует 14 мая заявление Колесникова «Парламентская газета».
По его словам, такой путь вакцинации выбирают в условиях чрезвычайной ситуации. В России делать прививки могут начать «осенью или в преддверии зимы». Для получения «достаточного иммунитета у популяции» нужно сделать почти 70 миллионов прививок.
Колесников указывает, что российским специалистам необходимо еще выбрать конкурентный препарат. Выбор придется сделать из сотни разработок.
Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко предположил, что вакцина от COVID-2019 может появиться в июле, после чего произойдет «возвращение к спокойной жизни». Количество заболевших коронавирусом в России уже превысило 250 тысяч человек.