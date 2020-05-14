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14.05.2020 12:20
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В РАН анонсировали вакцинацию от коронавируса «по военному пути»

Академик РАН Сергей Колесников полагает, что в условиях пандемии необходимо «по военному пути» сделать 70 миллионов прививок.

Фото: Изображение LuAnn Hunt с сайта Pixabay

«У нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни», — цитирует 14 мая заявление Колесникова «Парламентская газета».

По его словам, такой путь вакцинации выбирают в условиях чрезвычайной ситуации. В России делать прививки могут начать «осенью или в преддверии зимы». Для получения «достаточного иммунитета у популяции» нужно сделать почти 70 миллионов прививок.

Колесников указывает, что российским специалистам необходимо еще выбрать конкурентный препарат. Выбор придется сделать из сотни разработок.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко предположил, что вакцина от COVID-2019 может появиться в июле, после чего произойдет «возвращение к спокойной жизни». Количество заболевших коронавирусом в России уже превысило 250 тысяч человек.

Фото: Изображение LuAnn Hunt с сайта Pixabay

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Комментарии (10)

Vara13
И у меня вопрос к редакции...
Вы, что, другого фотоматериала не нашли? Вы считаете это адекватное фото?
Vara13
Вы в своем уме?
Какой военный путь?
Какие 70млн?!
Остановитесь, это уже психоз.
Посмотрите, что вокруг творится. Менты без масок фоткают "нарушителей" без масок. Потом всей толпой "нарушители" идут получать штраф стоят друг у друга на головах. А их встречают снова без масок и перчаток! Беглов не выдерживает вещает без маски!
Параллельно вирусолог орёт, что переболеют все, чтобы вы все не говорили! Б#я ..... да что за дурдом то устроили.
Угомонитесь! Возьмите себя в руки.
Проверьте для начала людей, может половина уже переболела еще в феврале марте этим пи#децом и никто не заметил.
260878001
Будет как с отечественными ИВЛ - побочки от спешно сделанной вакцины будут страшнее вируса.
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