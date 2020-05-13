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13.05.2020 13:19
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В Минздраве анонсировали «возвращение к спокойной жизни» через несколько месяцев после появления вакцины от коронавируса. Рассчитывают на июль

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что россияне смогут вернуться к привычной жизни после создания вакцины от COVID-2019.

«Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, первые препараты появятся», — заявил 13 мая Михаил Мурашко во время своего выступления в Госдуме, которое транслировалось на сайте нижней палаты Федерального собрания.

По его словам, после появления препаратов граждане России смогут вернуться к «нормальной, спокойной жизни». В июне начнутся клинические испытания, которые дадут понять, сколько будет вакцин.

В России выявлен уже 242271 заболевший COVID-2019.

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Комментарии (16)

DmitrySpb79
Все правильно написано. Июль следующего года.

Где-то за полгода вакцину разработают к осени/зиме, потом пустят в производство, потом люди вакцинируются, вот к июню 2021 и будет все готово.
lenok0508
Сейчас очень многие отказываются прививки проверенные детям делать.А нам предлагают на наш страх и риск новую , мы не мышки
guess
Смешно! Почему ученые говорят о 18 месяцах, а чаще двух годах разработки вакцин. А у этих цирковых уже вот-вот готова. Значит теория о том, что вакцина с 'нужным' замесом внутри уже давно готова. Иначе быть не может. И должна быть введена в каждого человека. Сплошное вранье
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