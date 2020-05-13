В Минздраве анонсировали «возвращение к спокойной жизни» через несколько месяцев после появления вакцины от коронавируса. Рассчитывают на июль
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что россияне смогут вернуться к привычной жизни после создания вакцины от COVID-2019.
«Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, первые препараты появятся», — заявил 13 мая Михаил Мурашко во время своего выступления в Госдуме, которое транслировалось на сайте нижней палаты Федерального собрания.
По его словам, после появления препаратов граждане России смогут вернуться к «нормальной, спокойной жизни». В июне начнутся клинические испытания, которые дадут понять, сколько будет вакцин.
В России выявлен уже 242271 заболевший COVID-2019.