В Петербурге за сутки выявили 460 новых случаев заражения COVID-19. Количество заболевших в России превысило 250 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев заражения коронавирусом. По России — 9974 заболевших. Об этом 14 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом достигло 252 245 человек. За прошедшие сутки коронавирус опять выявили во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 4712. На второй строчке по числу выявленных заболевших остается Московская область с 918. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Всего в городе уже 8945 заразившихся COVID-2019.

