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14.05.2020 10:40
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В Петербурге за сутки выявили 460 новых случаев заражения COVID-19. Количество заболевших в России превысило 250 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев заражения коронавирусом. По России — 9974 заболевших. Об этом 14 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом достигло 252 245 человек. За прошедшие сутки коронавирус опять выявили во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 4712. На второй строчке по числу выявленных заболевших остается Московская область с 918. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Всего в городе уже 8945 заразившихся COVID-2019.

С начала пандемии было зафиксировано 2305 летальных исходов. Выздороветь удалось 53 530 пациентам.

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Комментарии (45)

ira14
А вы посмотрите что происходит в Ленэкспо, всех подряд туда возят здоровых, больных. Врачей не хватает, лекарств тоже нет, люди спят в шапках.Посмотрите и фонтанка об этом писала, но более мягко. Люди ждут по долгу результаты тестов, заражаются.
Павел Суворов
Две цифры информативны: 2300 смертей на 53000 выписанных.. Все остальное - шелуха пропагандонская.. Ну, ИМХО 4% это много!!! - Ковид-диссидентов в санитары..
WuhanRockCafe
Сегодня ночью было +2, а с утречка дали мокрый снег.
Хорошо, что в Ленэкспо народу нагнали, надышали градус, а то совсем труба.
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