Власти Чечни заявили, что в Facebook перепутали Кадыровых. Заблокированный Instagram-аккаунт принадлежал не Рамзану, а фонду имени его отца
Заблокированный компанией Facebook аккаунт регионального общественного Фонда имени Ахмата Кадырова никак не связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом 13 мая заявил помощник главы региона и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
«Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики. @za_kadyrova_95eng является официальным ресурсом регионального общественного Фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом говорит тот факт, что аккаунт указан на официальном сайте фонда. Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им», — цитирует Дудаева ТАСС.
Утром 13 мая Instagram заблокировал страницу Рамзана Кадырова. До этого социальная сеть неоднократно замораживала аккаунт главы Чечни. Компания Facebook объяснила это американскими санкциями.