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13.05.2020 11:16
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Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова в Instagram

Компания Facebook, которая владеет сервисом Instagram, пояснила, что аккаунт главы Чечни был заблокирован из-за санкций США.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — сообщает 13 мая РИА Новости со ссылкой на представителя Facebook.

Утром 13 мая Instagram заблокировал страницу Рамзана Кадырова. До этого социальная сеть неоднократно замораживала аккаунт главы Чечни.

Рамзан Кадыров 20 декабря 2017 года попал в санкционный список Минфина США.

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Комментарии (3)

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Mozg
Ну правильно. Аотому что нельзя ругать США и одновременно пользоваться её продуктами.

Всё прямо по Пелевину.
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