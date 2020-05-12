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12.05.2020 15:37
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Турция теперь будет принимать туристов только после тестов на коронавирус в аэропортах

В турецких аэропортах с 1 июня будут проверять на COVID-2019 всех пассажиров, которые прилетели в страну.

«В качестве новой нормы для воздушного путешествия Турция вводит меры, чтобы сделать аэропорты свободными от COVID-2019», — цитирует 12 мая заявление Государственного управления аэропортов Турции агентство Anadolu.

В аэрохабах страны собираются с июня проводить тесты на коронавирус, а также добиться соблюдения социальной дистанции.

Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой в комментарии изданию Haber подтвердил намерение ввести тестирование пассажиров.

Ранее турецкие власти анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Количество выявленных случаев коронавируса в Турции постепенно снижается, что позволило России обогнать республику по этому показателю еще 2 мая. Сейчас в стране 139 771 подтвержденный случай.

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Комментарии (3)

Pensioneer
А пока ждут результатов в обсерватор на 2 недели?
261254291
Накрылся быдлокурорт.
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