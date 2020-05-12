Турция теперь будет принимать туристов только после тестов на коронавирус в аэропортах
В турецких аэропортах с 1 июня будут проверять на COVID-2019 всех пассажиров, которые прилетели в страну.
«В качестве новой нормы для воздушного путешествия Турция вводит меры, чтобы сделать аэропорты свободными от COVID-2019», — цитирует 12 мая заявление Государственного управления аэропортов Турции агентство Anadolu.
В аэрохабах страны собираются с июня проводить тесты на коронавирус, а также добиться соблюдения социальной дистанции.
Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой в комментарии изданию Haber подтвердил намерение ввести тестирование пассажиров.
Ранее турецкие власти анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Количество выявленных случаев коронавируса в Турции постепенно снижается, что позволило России обогнать республику по этому показателю еще 2 мая. Сейчас в стране 139 771 подтвержденный случай.