Все пациенты больницы Святого Георгия после пожара остаются в стационаре
Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что необходимости в переводе пациентов больницы на Северном проспекте, 1, где утром произошел пожар, нет.
Как заявили в пресс-службе ведомства 12 мая, все пациенты остаются в больнице.
Ранее главврач больницы Валерий Стрижелецкий сообщил СМИ, что возобновить прием новых пациентов стационар планирует уже вечером.
Возгорание в больнице Святого Георгия началось во вторник около половины седьмого утра. Очаг возгорания находился в палате отделения реанимации на шестом этаже. При пожаре погибли пятеро, четверо из них, как сообщал прокурор Петербурга, находились в одной палате.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».