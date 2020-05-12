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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 12:22
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Все пациенты больницы Святого Георгия после пожара остаются в стационаре

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что необходимости в переводе пациентов больницы на Северном проспекте, 1, где утром произошел пожар, нет.

Как заявили в пресс-службе ведомства 12 мая, все пациенты остаются в больнице.

Ранее главврач больницы Валерий Стрижелецкий сообщил СМИ, что возобновить прием новых пациентов стационар планирует уже вечером.

Возгорание в больнице Святого Георгия началось во вторник около половины седьмого утра. Очаг возгорания находился в палате отделения реанимации на шестом этаже. При пожаре погибли пятеро, четверо из них, как сообщал прокурор Петербурга, находились в одной палате.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Комментарии (1)

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