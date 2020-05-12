Главный следователь Петербурга и прокурор города: Погибли пятеро, они находились в одной палате
Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия на Северном проспекте ликвидирован. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарные наряды закончили работу по тушению огня к 8:55.
К больнице прибыли глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус и прокурор города Сергей Литвиненко. Оба они были в масках, ношение которых с 12 мая в местах массового скопления людей обязательно. По словам Литвиненко, погибшие находились в одной палате. Клаус добавил, что на данный момент речь идет о пяти погибших пациентах.
Глава ГСУ отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела назначены все экспертизы, в том числе пожарно-техническая. Допрашиваются свидетели.
Прокурор добавил, что врачи стационара и пожарные провели грамотную работу по эвакуации и тушению огня, что позволило избежать большего количества жертв.
Отметим, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Эвакуировано на нижележащие этажи было 150 пациентов.