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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 09:41
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Главный следователь Петербурга и прокурор города: Погибли пятеро, они находились в одной палате

Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия на Северном проспекте ликвидирован. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарные наряды закончили работу по тушению огня к 8:55.

К больнице прибыли глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус и прокурор города Сергей Литвиненко. Оба они были в масках, ношение которых с 12 мая в местах массового скопления людей обязательно. По словам Литвиненко, погибшие находились в одной палате. Клаус добавил, что на данный момент речь идет о пяти погибших пациентах.

Глава ГСУ отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела назначены все экспертизы, в том числе пожарно-техническая. Допрашиваются свидетели.

Прокурор добавил, что врачи стационара и пожарные провели грамотную работу по эвакуации и тушению огня, что позволило избежать большего количества жертв.

Отметим, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Эвакуировано на нижележащие этажи было 150 пациентов.

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Комментарии (3)

***_555
Пришлось столкнуться с этой больничкой больше 15 лет назад. Как была ацццтоем...
crosbyst
Это просто трэш. Новая реальность.
Mozg
Погибшие находились в одной палате.....
Она под замком была?
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