МЧС подтверждает информацию о погибших во время возгорания в больнице на Северном проспекте, перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом.



Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар в больнице Святого Георгия начался 12 мая в 6.23. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 06:29 наблюдался дым из окна больницы на уровне 6 этажа. В 06:55 возгорание локализовано на площади 10 кв.м.

«К сожалению, по предварительным данным есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации. Эвакуировано 150 человек. Дальнейшая информация уточняется», - уточняют в МЧС.