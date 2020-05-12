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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 08:06
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Из больницы Святого Георгия во время пожара эвакуировали 150 человек

МЧС подтверждает информацию о погибших во время возгорания в больнице на Северном проспекте, перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар в больнице Святого Георгия начался 12 мая в 6.23. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 06:29 наблюдался дым из окна больницы на уровне 6 этажа. В 06:55 возгорание локализовано на площади 10 кв.м.

«К сожалению, по предварительным данным есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации. Эвакуировано 150 человек. Дальнейшая информация уточняется», - уточняют в МЧС.

Информация о погибших пока разнится: по одним данным, речь идет о четырех пациентах, по другим — уже о пяти.

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«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» /&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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