Пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте привел к гибели нескольких пациентов. Об этом «Фонтанке» сообщили в правоохранительных органах.



По данным регионального МЧС, возгорание в больнице, перепрофилированной для лечение больных с коронавирусом началось 12 мая в 6:23. В 6:36 ему был присвоен 2-ой повышенный номер. К 6:55 пожар удалось локализовать. На месте работают 15 единиц техники МЧС и 75 человека личного состава.