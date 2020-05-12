FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
73.87р80.00р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.05.2020 07:51
18
Печать

При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли пациенты

Пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте привел к гибели нескольких пациентов. Об этом «Фонтанке» сообщили в правоохранительных органах.

По данным регионального МЧС, возгорание в больнице, перепрофилированной для лечение больных с коронавирусом началось 12 мая в 6:23. В 6:36 ему был присвоен 2-ой повышенный номер. К 6:55 пожар удалось локализовать. На месте работают 15 единиц техники МЧС и 75 человека личного состава.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации. Врачи до приезда пожарных начали эвакуацию пациентов. Однако, спасти удалось не всех. Пока речь идет о четырех, а по некоторым данным, о пяти погибших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (18)

O-o!
Гость, а вы знаете, как теперь устроена общественная пожарная безопасность в таких местах? вы сильно удивитесь. Т.к. сейчас везде все двери на электронных замках, в т.ч. и эвакуационные, то при срабатывании пожарной тревоги они должны открыться... на 10-15 минут! Потом блокируются ВСЕ двери, как в подводной лодке. Вот кого успели выкатить, того и успели.. Так же устроено и в торговых центрах, имейте в виду. Помните пожар в "зимней вишне"? тогда этот вопрос тихо замылили, как обычно
cattos
Десять раз одна и та же новость...
LiChaBaTa
Если я заболею,
К врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям, -
Не сочтите, что это в бреду... (Ю.Визбор)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний