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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 07:25
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В Петербурге горит больница Святого Георгия, в которой лечат больных коронавирусом

Пожар в перепрофилированной под пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия начался в Выборгском районе Петербурга утром 12 мая. Огонь тушат по второму номеру.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:23 подразделения выехали на Северный проспект, 1, по автоматическому номеру 1-2. В 6:29 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 6:36 был подтверждён ранг пожара №2. К 6:55 пожар удалось локализовать. На месте работают 15 единиц техники МЧС и 75 человека личного состава.

Огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже. «Сведения о пострадавших не поступали», - отмечается в сообщении.

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметно, что из окна идёт сильный дым. У больницы стоят пожарные машины.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Сотрудники МЧС уже приезжали в больницу 1 мая. Тогда на третьем этаже не выдержал веса полиэтиленовых ёмкостей с перекисью водорода и рухнул стеллаж. Пол залили 100 литров пожароопасной жидкости. Разлив произошёл в подсобке, пациентов рядом не было.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
Горит на фоне коронавируса:(((
IvanLoh
Кислород
yar_5e4cc335310b6
Так наверное или приборы сделаны из "говна и палок," , или электросети не расчитаны на нагрузку,при перепрофилировании об этом не думали.
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