Пожар в перепрофилированной под пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия начался в Выборгском районе Петербурга утром 12 мая. Огонь тушат по второму номеру.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:23 подразделения выехали на Северный проспект, 1, по автоматическому номеру 1-2. В 6:29 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 6:36 был подтверждён ранг пожара №2. К 6:55 пожар удалось локализовать. На месте работают 15 единиц техники МЧС и 75 человека личного состава.

Огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже. «Сведения о пострадавших не поступали», - отмечается в сообщении.

