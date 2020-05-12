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12.05.2020 11:34
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Треть россиян экономят на еде в самоизоляции, но ещё больше граждан стали больше есть

С начала карантина треть жителей России стали тратить меньше денег на продукты питания. Об этом 12 мая сообщает РБК со ссылкой на данные исследования «Работа.ру» и сервиса доставки «Самокат».

Сегодня экономят на еде уже 35 % респондентов. Каждый четвёртый россиянин (27 %) признался, что его бюджет на питание не изменился. Но 38 % граждан РФ, наоборот, стали тратить на продукты больше, чем до карантина.

Среди тех, кто экономит на продуктах питания, 42 % сообщили, что им удается сократить более половины от прежних затрат, еще 27 % респондентов могут снизить расходы более чем на четверть, 23 % россиян стали тратить вдвое меньше, 8 % респондентов заметили незначительную экономию.

72 % граждан стали чаще готовить еду сами. 8 %, напротив, перешли на фастфуд. Каждый двадцатый респондент (5 %) заказывает доставку продуктов на дом, каждый двадцать пятый (4 %) покупает готовую еду в кафе и ресторанах.

Подавляющее большинство граждан продолжат питаться домашним и в дальнейшем. 64 % россиян намерены брать еду на работу из дома. Лишь 10 % готовы сразу перейти на питание вне дома.

Опрос был проведён в мае на всей территории России среди 3,2 тысячи совершеннолетних россиян.

6 мая ЦБ сообщил, что в режим экономии из-за пандемии перешёл почти каждый второй россиянин. 11 мая Владимир Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений и пообещал прямые выплаты семьям с детьми. В Петербурге все ограничения сохраняются как минимум до 31 мая.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
надо меньше, но лучше, по возможности, кушать, но при этом больше двигаться ... вот со вторым нам организовали определенные проблемы "сверху"

если соблюдать стандартные санитарные нормативы в общественных местах, на транспорте, на производстве и дома, то об инфекционных заболеваниях можно будет забыть; просто, даже когда орут сверху из каждого громкоговорителя об изоляции, да так, что слышно на Марсе, внизу на деле, санитарные нормативы не соблюдаются, так что орать, продлевать и, параллельно, не соблюдать санитарные нормы можно бесконечно, навсегда
260965961
Помимо экономии, у меня при гиподинамии вообще снижается аппетит.
Mozg
Есть больше и экономить- одно другое не исключает.

В условиях безденежья питание становится не качественным: макароны, дешёвые крупы, крахмалы....
Брюхо полное, здоровье минус
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