Треть россиян экономят на еде в самоизоляции, но ещё больше граждан стали больше есть

С начала карантина треть жителей России стали тратить меньше денег на продукты питания. Об этом 12 мая сообщает РБК со ссылкой на данные исследования «Работа.ру» и сервиса доставки «Самокат».



Сегодня экономят на еде уже 35 % респондентов. Каждый четвёртый россиянин ( 27 % ) признался, что его бюджет на питание не изменился. Но 38 % граждан РФ, наоборот, стали тратить на продукты больше, чем до карантина.

