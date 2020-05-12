Треть россиян экономят на еде в самоизоляции, но ещё больше граждан стали больше есть
С начала карантина треть жителей России стали тратить меньше денег на продукты питания. Об этом 12 мая сообщает РБК со ссылкой на данные исследования «Работа.ру» и сервиса доставки «Самокат».
Сегодня экономят на еде уже
Среди тех, кто экономит на продуктах питания,
Подавляющее большинство граждан продолжат питаться домашним и в дальнейшем.
Опрос был проведён в мае на всей территории России среди 3,2 тысячи совершеннолетних россиян.
6 мая ЦБ сообщил, что в режим экономии из-за пандемии перешёл почти каждый второй россиянин. 11 мая Владимир Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений и пообещал прямые выплаты семьям с детьми. В Петербурге все ограничения сохраняются как минимум до 31 мая.