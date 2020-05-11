Конец «каникулам», прямые выплаты семьям и кредиты для бизнеса. Что сказал Путин, заканчивая полтора месяца выходных

Россия готовится к поэтапному выходу из режима коронавирусных ограничений. После майских праздников решено возвращать к жизни базовые отрасли экономики, при этом санитарные требования ослаблять пока не рекомендуется. «Нужно пройти между Сциллой и Харибдой», — заявил президент Владимир Путин 11 мая. Кроме того, глава государства предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. «Фонтанка» публикует главное из президентского обращения.

Фото: с сайта kremlin.ru

Поэтапный выход из режима ограничений

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для основных отраслей экономики завершается. Выход не может быть одномоментным, это нужно делать «последовательно, осторожно, шаг за шагом при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей». Массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.



Путин продлил дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса. Губернаторы будут самостоятельно принимать решения о характере ограничительных мер.

Но с 12 мая необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.

«Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм», — отметил Владимир Путин.

Поддержка занятости

С 1 июня социально ориентированные НКО и компании, вошедшие в список отраслей, пострадавших от коронавируса, смогут рассчитывать на специальные кредиты под 2% на поддержку занятости. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

«И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему», — отметил Владимир Путин.



Глава государства подчеркнул, что «должны быть полностью исключены разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ».

Поддержка семей

Для семей с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно предусмотрена одноразовая выплата в 10 тысяч рублей. Подать заявление можно с 12 мая дистанционно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

В два раза увеличится минимальное пособие по уходу за ребенком. Семьи с детьми до трёх лет получат по пять тысяч рублей на ребёнка за период с апреля по июнь включительно. По 3000 в месяц на каждого ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев

Семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Такие выплаты начисляются с начала текущего года. «Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года». В среднем выплата на одного ребёнка составит 33 тысячи рублей», — отметил президент.



Поддержка специалистов социальных учреждений

Сотрудники социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля будут получать доплату. Прибавка для врачей в социальных учреждениях составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, — 60 тысяч рублей. Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. Если специалисты работают с заболевшими людьми — по 35 тысяч. Для младшего персонала предусмотрены выплаты в 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для технических работников — в 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

Налоги

Страховые выплаты и налоги за второй квартал 2020 года спишут с пострадавших от коронавирусных ограничений представителей малого и среднего бизнеса, а также с индивидуальных предпринимателей и НКО. Исключением является НДС — от него освобождать не будут.

Самозанятым вернут уплаченные ими налоги за 2019 год и выдадут «налоговый капитал» в размере одного МРОТа.

