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Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 16:33
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Путин: Надо запускать стройки и экономику, но не допустить роста заболеваемости. Массовых мероприятий не будет

Несмотря на выход из нерабочего периода, санитарные нормы в регионах после 12 мая сохранятся. Массовые мероприятия будут отменены. Об этом заявил президент Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Нам нельзя допустить срыва, отката назад», — отметил глава государства.

Путин продлил дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер.

По словам президента, с 12 мая везде, где это возможно, «надо открыть стройки, восстановить добычу полезных ископаемых и других базовых отраслей экономики».

«Вынужденное ограничение работы в марте — мае негативно сказалось на многих отраслях. Правительство предусмотрело поддержку для малого и среднего бизнеса, а также системообразующих компаний, чтобы они не накапливали долги по зарплатам», — пояснил президент.

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Комментарии (12)

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Логично,Путин как всегда всё продумал верно.
kuk-vasyusha
Чудеса
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