Путин: Надо запускать стройки и экономику, но не допустить роста заболеваемости. Массовых мероприятий не будет
Несмотря на выход из нерабочего периода, санитарные нормы в регионах после 12 мая сохранятся. Массовые мероприятия будут отменены. Об этом заявил президент Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
«Нам нельзя допустить срыва, отката назад», — отметил глава государства.
Путин продлил дополнительные полномочия глав регионов в связи с распространением коронавируса. Они будут принимать решения о характере ограничительных мер.
По словам президента, с 12 мая везде, где это возможно, «надо открыть стройки, восстановить добычу полезных ископаемых и других базовых отраслей экономики».
«Вынужденное ограничение работы в марте — мае негативно сказалось на многих отраслях. Правительство предусмотрело поддержку для малого и среднего бизнеса, а также системообразующих компаний, чтобы они не накапливали долги по зарплатам», — пояснил президент.