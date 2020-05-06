Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии

Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%. Об этом 6 мая говорится в исследовании, сделанном по заказу Центробанка.

Сильнее всего сокращали расходы те, у кого серьезно ухудшилось материальное положении (69%). Опрошенные отметили, что стали экономить на продуктах питания (31%), в том числе овощах и фруктах (10%), мясе и птице (9%). Как уточняют в ЦБ, обе эти категории стали чаще упоминаться и в числе подорожавших в последние две недели товаров. В 12% случаев люди отказывались от некоторых непродовольственных товаров, в частности, одежды и обуви (8%). Причиной стало не только снижение расходов, но и изменение образа жизни.