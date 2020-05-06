Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии

Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%. Об этом 6 мая говорится в исследовании, сделанном по заказу Центробанка.
Сильнее всего сокращали расходы те, у кого серьезно ухудшилось материальное положении (69%). Опрошенные отметили, что стали экономить на продуктах питания (31%), в том числе овощах и фруктах (10%), мясе и птице (9%). Как уточняют в ЦБ, обе эти категории стали чаще упоминаться и в числе подорожавших в последние две недели товаров. В 12% случаев люди отказывались от некоторых непродовольственных товаров, в частности, одежды и обуви (8%). Причиной стало не только снижение расходов, но и изменение образа жизни.
42% россиян заявили об ухудшении своего материального положения, о серьезном и о незначительном - 20%. Чаще всего это связано с ростом расходов и/или потерей работы одним из членов семьи.
Каждый третий из 53% респондентов, сообщивший об увеличении расходов, связывает это с ростом цен. 9% заявили, что в режиме самоизоляции вынуждены тратить больше.
В ходе телефонного опроса взяты мнения более 1500 человек в 83 регионах России с 16 по 24 апреля.