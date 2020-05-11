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11.05.2020 23:19
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Пациентам «Ленэкспо» разрешат получать передачи, как только чиновники определятся, что именно им можно передавать

Пациентам временного госпиталя для больных коронавирусом в «Ленэспо» разрешат получать передачи, об этом 11 мая сообщил заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по терапии Сергей Улейчик, передает телеканал «Санкт-Петербург». Также для госпиталя закуплены дополнительные средства индивидуальной защиты и личной гигиены.

Правда, окончательное решение о посылках «с воли» будет принято только после того, как будут согласован список разрешенных для передачи предметов.

Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.

9 мая стало известно, что правительство Петербурга выделит из резервного фонда еще 165 миллионов рублей на обустройство временного госпиталя в «Ленэкспо», его емкость увеличится с 1000 до 1500 пациентов.

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Комментарии (26)

VKuser152997575
А кто и почему запретил передачи?Опять пендосы?Или всё таки опять о гражданах России забыли в хлопотах выслужиться перед кремлём губернатором или кто там у нас правит?Мафия?
Mozg
Лучше умереть дома, как в блокаду, чем лежать здоровым в коронобараке.
Валерий Валерьевич
Из всего написанного ясно одно - сдавать анализ на корону можно только в бессознательном состоянии когда уже все равно ....
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