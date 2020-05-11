Пациентам «Ленэкспо» разрешат получать передачи, как только чиновники определятся, что именно им можно передавать

Пациентам временного госпиталя для больных коронавирусом в «Ленэспо» разрешат получать передачи, об этом 11 мая сообщил заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по терапии Сергей Улейчик, передает телеканал «Санкт-Петербург». Также для госпиталя закуплены дополнительные средства индивидуальной защиты и личной гигиены.



Правда, окончательное решение о посылках «с воли» будет принято только после того, как будут согласован список разрешенных для передачи предметов.

Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.