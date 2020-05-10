Эрмитаж не обошла финансовая поддержка. Выделены миллиарды

Почти четыре миллиарда рублей из резервного фонда российского правительства в 2020 году выделят Министерству культуры, Эрмитажу и Большому театру на фоне пандемии COVID-19. Соответствующее постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.



Как следует из опубликованного документа, денежные средства в размере 3,8 млрд рублей в качестве господдержки должны быть переданы федеральным государственным бюджетным учреждениям культуры, деятельность которых была частично или полностью приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Субсидии будут направлены на основе мониторинга их финансового состоянии и оценки потребности в компенсации расходов, этим призван заняться Минкульт. Среди нужд, которые может покрыть государство: оплата труда работников, коммунальные услуги, содержание имущества и прочее.