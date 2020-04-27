«Этот слой легко разрушить». Смольный поддержит кинотеатры, театры и концертные площадки, пострадавшие от коронавируса

Смольный поддержит кинотеатры, театры, концертные площадки и другие учреждения культуры, пострадавшие от коронавирусных ограничений. Об этом рассказал на заседании правительства Петербурга 27 апреля губернатор Александр Беглов.



«Мы — культурная столица. Этот слой легко разрушить и потом сложно восстанавливать», — заявил он.



По словам Беглова, при корректировке бюджета на 2020-й он поручил сохранить запланированные объемы финансирования государственных театров, концертных и образовательных организаций, предусмотренные на этот год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

