«Этот слой легко разрушить». Смольный поддержит кинотеатры, театры и концертные площадки, пострадавшие от коронавируса
Смольный поддержит кинотеатры, театры, концертные площадки и другие учреждения культуры, пострадавшие от коронавирусных ограничений. Об этом рассказал на заседании правительства Петербурга 27 апреля губернатор Александр Беглов.
«Мы — культурная столица. Этот слой легко разрушить и потом сложно восстанавливать», — заявил он.
По словам Беглова, при корректировке бюджета на 2020-й он поручил сохранить запланированные объемы финансирования государственных театров, концертных и образовательных организаций, предусмотренные на этот год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Также планируется создать оперативный резерв для поддержки тех учреждений культуры, финансирование которых не осуществлялось либо осуществлялось частично за счет средств бюджета Петербурга. Кроме того, глава города поручил проработать механизм, который позволит получить финансирование за период, когда из-за коронавируса были отменены мероприятия.
Глава комитета по культуре Константин Сухенко доложил губернатору, что уже согласовал с финансово-экономическим блоком поддержку учреждений культуры, в том числе тех, которые раньше не получали или частично получали финансирование из бюджета. К примеру, ранее зоопарк покупал корма для животных за счет выручки от продажи билетов, но теперь, поскольку он не принимает посетителей, покупать их не на что. «Эту проблему мы знаем, как решить», — сказал Сухенко.
Вице-губернатор Эдуард Батанов, в ведение которого недавно перешел комитет по финансам, отметил, что помощь предприятиям образования и культуры будет внесена во второй пакет мер поддержки бизнеса, который сейчас готовит Смольный. Помимо зоопарка, помощь города получат Ледовый дворец и комплекс «Юбилейный», которые ранее также жили за счет предпринимательской деятельности.
Чтобы найти средства, город отказался от расходов на ряд празднований и отдалил сроки капремонта некоторых культурных учреждений.