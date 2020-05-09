Фейерверк в честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне прогремел в небе над Москвой вечером 9 мая.



Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, который произвел салют в российской столице, были даны 10 тысяч залпов из 72 салютных установок



Небо было расцвечено на протяжении десяти минут, в том числе военнослужащие организовали салют в цветах российского флага. Также были даны 30 залпов из пушек ЗИС-3 времен ВОВ. Каждому из них присвоено имя героя войны, воинского формирования или памятного события.