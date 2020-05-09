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09.05.2020 22:23
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Москва показала размах празднования 75-летия Победы. Столичное небо украсили десять тысяч салютных залпов

Фейерверк в честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне прогремел в небе над Москвой вечером 9 мая.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, который произвел салют в российской столице, были даны 10 тысяч залпов из 72 салютных установок

Небо было расцвечено на протяжении десяти минут, в том числе военнослужащие организовали салют в цветах российского флага. Также были даны 30 залпов из пушек ЗИС-3 времен ВОВ. Каждому из них присвоено имя героя войны, воинского формирования или памятного события.

В небе фейерверки 55 видов, некоторые купола разрывов больше 300 метров в диаметре.

В Петербурге также прошел фейерверк. Место его проведения во избежание скопления людей держали в тайне - залпы дали в Парке Победы.

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Комментарии (9)

Dim22
ВВП как подфартира с пандемией. Самоличный парад. Салют .
krasnonosov
Жалкая попытка реванша голоса, доносящегося из бункера перед Лукашенко. Конечно, провальная, как и все, что делает бункеросиделец.
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