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09.05.2020 21:13
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Место салюта Победы в Петербурге охраняют десантники. Тайное стало явным

Финальные приготовления к артиллерийскому салюту в честь 75-летия Победы сорвали загадочности покровы, которыми было окутано праздничное мероприятие. Место запуска теперь известно не только военным и журналистам, но и жителям соседних домов.

О том, что им известно место пуска фейерверочных изделий, читатели «Фонтанки» массово стали сообщать за пару часов до начала салюта. Одиночные осведомители проявлялись еще утром, свои выводы основывали на подслушанном разговоре охранников парковки. Завоз «боеприпасов» и оцепление прилегающий территории началось в 18.00. Тяжеленные КАМАЗы, бойцы воздушно-десантных войск в качестве стражников позволили горожанам сопоставить и воскликнуть: «Это будет здесь!»

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» подтверждает: логическая цепочка выстроена верно. Однако смысл маскировки не в том, чтобы скрыть место самой востребованной части салюта, а в том, чтобы не провоцировать анонсами на целенаправленный поход за зрелищем.

Артиллерийский салют в двух частях «Фонтанка» планирует показать в прямом эфире. Наши корреспонденты как раз готовятся. Действо начнется в 22.00 и завершит специальный проект «Говорит и показывает Ленинград», в эфире которого мы обсуждаем самое важное и интересное об истории Победы, поем любимые песни с самыми разными артистами. Детали стараемся отразить в текстовой трансляции.

Разногласия, которые возникли между городскими и военными властями из-за целесообразности салюта, привели к тому, что само мероприятие состоится, хоть и раскололось на две части. Артиллерийские орудия дадут 30 залпов с Петропавловской крепости, а фейерверки увидят на другом конце города. Из-за эпидемии коронавируса 75-летие Победы в Великой Отечественной войне празднуется в Петербурге в усеченном виде. Массовые мероприятия перенесены на вторую половину года, а 9 мая события происходят в основном онлайн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Al20
Эти деятели хоть знают, что на территории Парка Победы был крематорий и там захоронено людей не меньше чем на Пискаревском. Фейерверк на костях
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serga811
Все старики мертвы, хорошо не дожили до этого позора. Они были гораздо сильнее духом, даже после 90 лет.
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