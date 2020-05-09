Расписание праздничного эфира «Фонтанки» — «Говорит и показывает Ленинград»: Гаркуша, Розенбаум, «Лента героев», салют

В День Победы на tv.fontanka.ru/ — специальный проект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград». Начинаем в 9.45: подключайтесь к нашему эфиру, чтобы узнать, что вас ждет в течение дня и бодро начать этот светлый праздник. В 10 утра мы покажем и расскажем все о парадах — военно-морском и воздушном. Какие самолеты летят над городом и какие корабли нас поздравили своим присутствием — объясняет морской офицер, руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

Обязательно примите участие во всенародном шествии памяти «Лента героев» (для этого нужно отправить фотографию ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла из семейного архива на сайт http://www.09052020.ru/).

В 10:40 вас ждет первый музыкальный блок, самый необычный: вы увидите впечатляющие кадры шествия «Бессмертного полка» по Невскому, а музыкальным сопровождением станут аутентичные песни советских солдат и гражданского населения, которые исполнялись в окопах и в тылу, и были собраны сразу после войны участниками советских этнографических экспедиций. Эти песни в исполнении известных музыкантов и певцов вошли в альбом «За страну Советскую» петербургского Творческого Объединения «Красный матрос». В 11:20 начнется новый блок праздничной музыкальной программы этого дня — среди его участников: Евгений Дятлов, а капелла квинтет U LIKE, Игорь Скляр и Ансамбль песни и пляски ЗВО. А в 11:40 вы заглянете на выставку — трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» откроется для вас виртуально, хоть и будет закрыт из-за эпидемиологической обстановки.

В полдень эфир переместится в студию «Фонтанки» — нашим гостем будет вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. После этого отдохнем от важной информации под музыку — в 12:15 песни военных лет исполнят современные артисты — Александр Ф. Скляр, Игорь Растеряев, Петр Налич, Алиса Гребенщикова, группы «Добраночь», Billy's Band, Markscheider Kunst и другие. В 12:55 смотрите интервью с Олегом Гаркушей — легендарный шоумен группы «АукцЫон» расскажет уникальную историю собственной семьи и про то, как она связана с флотом. А в 13:05 смотрите новый эфир из студии «Фонтанки» — к нам придут создатели проекта «Лента героев» http://www.09052020.ru/, того самого виртуального всенародного шествия, в котором мы предлагаем вам принять участие, добавив портрет своего родственника на сайт. Паузу на исторический экскурс мы сделаем около 13:30 — это будет визит на виртуальную выставку в Музее Александра Суворова. А под конец этого часа и в начале нового — очередной культурно-музыкальный блок: среди его участников — Александр Розенбаум, «Песняры» и Николай Буров.

В 14:08 — время кино: вы увидите фильм участников подводной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» — «Щ-317». А после этого в студии появится Михаил Иванов, который расскажет о последних находках подводной экспедиции. В 14:28 — опять время музыки: в этот раз с нами — Григорий Чернецов, Нонна Гришаева, Денис Клявер, Александр Малинин, Витас и другие. А в 15:08 в студии «Фонтанки» зазвучит «голос парада» — к нам придет актер театра и кино Борис Хасанов. Завершит первую часть эфира заверит музыкальный блок с участием Сергея Жилина, Uma2rman, Вики Цыгановой, Михаила Морозова, Зары и Дмитрия Певцова. Далее мы сделаем перерыв в эфире и ждем вашего возвращения к 18:00 — после рассказа о предстоящих эфирах и акции «Лента героев» вы увидите репортаж с открытия нового музейного проекта «Ленрезерва». В 18:15 у нас — «голос Бессмертного полка» Михаил Гаврилов. А с середины часа, с небольшим заходом в новый, мы слушаем военные песни в исполнении современных звезд — Алены Биккуловой, Карины Чепурновой, Братьев Грим, Александра Малинина и других и готовимся к всероссийской минуте молчания. Чтобы подготовиться заранее, установите на свой смартфон приложение «Свеча в окне».