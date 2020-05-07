Приложение ко Дню Победы «Свеча в окне» зажжет огонь в Минуту молчания на экранах смартфонов
9 мая в 19.00 вся страна остановится на Минуту молчания. В окнах горожан появятся свечи. Принять участие во всероссийской акции памяти «Свеча в окне» можно будет виртуально — с помощью одноименного мобильного приложения.
Установив его на свой смартфон, вы сможете зажечь свечу, находясь в любой обстановке — дома или там, где вы планируете быть в этот час. Приложение также дает возможность, включив «громкоговоритель», прослушать стихотворение Роберта Рождественского «Помните» с фрагментом Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, услышать мерное тиканье «блокадного» метронома и марш «День Победы» Давида Тухманова. Также приложение позволяет загрузить фотографию своего родственника, сражавшегося за Родину.
Скачать приложение можно в маркетах AppStore и GooglePlay.
Всероссийскую минуту молчания в День Победы также можно будет увидеть на странице «Фонтанки.ру» #безантракта в рамках праздничного марафона «Говорит и показывает Ленинград». Весь день 9 мая на https://tv.fontanka.ru/ мы будем показывать включения с памятных мест, морской и воздушный и парад, онлайн шествие Бессмертного полка России «Лента героев» www.09052020.ru и, конечно, музыкальные выступления. Новые версии знаменитых фронтовых песен записали Дмитрий Певцов, Александр Малинин, Зара, Евгений Дятлов, Александр Михайлов, Вика Цыганова, Витас, Глеб Матвейчук, Родион Газманов, IOWA и другие популярные исполнители и актеры.