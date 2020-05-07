Приложение ко Дню Победы «Свеча в окне» зажжет огонь в Минуту молчания на экранах смартфонов

9 мая в 19.00 вся страна остановится на Минуту молчания. В окнах горожан появятся свечи. Принять участие во всероссийской акции памяти «Свеча в окне» можно будет виртуально — с помощью одноименного мобильного приложения.



Установив его на свой смартфон, вы сможете зажечь свечу, находясь в любой обстановке — дома или там, где вы планируете быть в этот час. Приложение также дает возможность, включив «громкоговоритель», прослушать стихотворение Роберта Рождественского «Помните» с фрагментом Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, услышать мерное тиканье «блокадного» метронома и марш «День Победы» Давида Тухманова. Также приложение позволяет загрузить фотографию своего родственника, сражавшегося за Родину.