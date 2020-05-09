Говорит и показывает Ленинград.Трансляция событий в День Победы
В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне у «Фонтанки» специальный проект. Весь день мы проведем с вами в «двойном» онлайне: праздничная программа в эфире tv.fontanka.ru «Говорит и показывает Ленинград» и текстовая трансляция событий в Петербурге, стране и мире.
Напоминаем, что кладбища в Петербурге закрыты для посещения. В том числе и мемориальные. 9 Мая - не исключение. Некоторые горожане решили проверить ногами, возложить цветы к мемориалу на Пискаревском не получилось. Ворота закрыты. Не расстраивайтесь. Все еще будет. И помянем, и отпразднуем. В этом году. Путин же обещал.
Мы, собственно, вот про это. Предполагалось, что песни военных лет будет транслировать городская система оповещения. Но подарок получился сам в себе - прослушать целиком не получится, так как песня умчится в даль, если только на «красном» не застанете. Водитель, соблюдай скоростной режим, дай песню дослушать.
Показываем, как выглядит сегодня Город-герой Ленинград. Улицы непривычно пусты, а музыкальное поздравление от Смольного вызывает противоречивые ощущения. Его увидим буквально в следующем посте.
О военной истории своей семьи, в частности, о нелегкой задаче уничтожить завод «Русский дизель», которая была возложена в случае, если немцы войдут в город, в эфире «Фонтанки» рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.
Максим Соколов поделился своими впечатлениями о патриотической работе транспортного блока в эти дни - на улицах города в канун 75-летия Победы можно встретить четыре тематически оформленных трамвая, два троллейбуса и один автобус — причем, чтобы «ловить» их, не нужно нарушать самоизоляцию — подвижные составы будут курсировать по своим маршрутам до конца года.
Праздник даст о себе знать и в салонах общественного транспорта — например, в трамваях и троллейбусах в течение мая можно будет, параллельно с поездкой до работы, посмотреть фильмы — по истории городов-героев, об улицах Победы (Солдата Корзуна, Танкиста Хрустицкого, Маршала Казакова и других), оружии Победы и наградах. И увидеть плакаты со стихами и рисунками школьников внутри 1000 автобусов.
Участвует и метро: на второй линии до конца года курсирует тематический состав «75 лет Великой Победе», украшенный плакатами, посвящёнными ветеранам (на основе архивных свидетельств) и детскими рисунками. Также можно купить специальную тематически оформленную карту «Подорожник».
Наши корреспонденты с фотоаппаратами гуляют по улицам Петербурга. Докладывают - массовых скоплений пока не обнаружено. Павел Каравашкин стал свидетелем душевного события - семья поздравляет свою бабушку-фронтовика с Победой. Они пришли с флажками под окна, кричали поздравления. Бабушка в этот праздник остается дома, объяснили родные, — для собственной безопасности.
А вот как выглядит сегодня столица братьев-белорусов. Александр Лукашенко продемонстрировал решимость, которой с опаской ожидали от Москвы, и не стал отменять парад Победы. Так он решил показать коронавирусу, что не боится. Нам остается только наблюдать за этой битвой. «Фонтанка» ставит на здравый смысл.
Больше фото с парада в Минске можно посмотреть здесь.
Этот автомобиль на улицах центральной части Петербурга «Фонтанка» приметила давно. Однако если еще накануне он предупреждал горожан об опасности вируса и грозил административной и уголовной ответственностью за нарушение самоизоляции, то 9 мая — поздравляет всех с Днем Победы:
В эфире «Говорит и показывает Ленинград» — онлайн-экскурсия по трехмерной панораме «Память говорит. Дорога через войну». Она открылась в январе в «Севкабеле», кто не успел посетить, рекомендуем посмотреть сейчас. Обещаем сильные впечатления.
Всю предпраздничную неделю военнослужащие Западного военного округа приезжали в гости к живущим в Ленобласти ветеранам и проводили под их окнами персональный плац-парад. В этом смысле повезло соседям. Зрелище эпичное: сначала приходит обеззараживающая все и вся техника, потом подтягиваются специальные творческие силы округа, далее поздравления, цветы, песни, слова благодарности. В соседнем регионе таких парадов состоялось двадцать, в Петербурге персональное поздравление посвятили гвардии полковнику танковых войск Валентину Рослякову. В январе ему исполнилось 104 года. Выглядит Валентин Прокофьевич отлично. В ответном слове фронтовик сказал: «Это наша с вами общая Победа, ребята, и мы никому ее не отдадим». Посмотрите, как это было.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Гвардии полковник Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937 году поступил на службу в ряды РККА, сообщает пресс-служба ЗВО. Лейтенантом встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году участвовал в Иранской и Ростовской операциях, позднее в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из боев августа 1944 года Валентин Прокофьевич вместе с подчиненными силами четырех танков Т-34-85 подбил 12 немецких «Тигров», потеряв при этом только одну машину. Окончил войну в городе Штецин на Балтике. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новый павильон «Ленрезерва» рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем. Показываем первые кадры новой выставочной площадки:
Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев поздравил фронтовиков с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда! 9 мая наш народ отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Эту Победу вы одержали, пройдя суровые испытания. Ваш подвиг, стойкость, мужество и несгибаемая воля всегда будут примером для новых поколений защитников Отечества.
Сегодня личный состав Западного военного округа, следуя славным боевым традициям, с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности государства. На полигонах днём и ночью продолжается боевая учёба, в части поступает новейшее вооружение и боевая техника. Мы верны вашему завету защищать Родину!
Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра! С праздником! С Днём Победы!» — сказал генерал-полковник Александр Журавлев.
Войска (силы) Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны, в боевой состав ЗВО входят: Балтийский флот, две общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, а также соединения и воинские части непосредственного подчинения.
А вот кадры из столицы. Одним из самых ярких элементов воздушного парада в Москве стал триколор в небе:
В павильоне напротив входа на Пискаревское мемориальное кладбище начинает работу экспозиция, посвященная блокаде. Коллекционер и создатель «Ленрезерва» — крупнейшего частного музея о Великой Отечественной войне — Анатолий Бернштейн выкупил небольшой павильон на проспекте Непокоренных в декабре 2019 года. Собственник собирался устроить в помещении ресторан, невзирая на характер и значимость места. Теперь павильон полностью перестроен, а внутри можно увидеть экспозицию, созданную из подлинных предметов военного времени. Новодел — только манекены из медицинского силикона, представляющие героев блокадного Ленинграда. Пока увидеть экспозицию можно только онлайн — например, в эфире «Фонтанки», следите за нашим расписанием.
С Днем Победы читателей «Фонтанки» и всех петербуржцев поздравил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов:
Читатель «Фонтанки» тоже поделился кадрами пролета авиации:
В эфире «Говорит и показывает Ленинград» — «Бессмертный полк». Невский заполнен людьми, которые несут портреты своих родных, сражавшихся за Родину. Жаль — но это записи прошлых лет, в этот раз — все сидим дома. Но можем поучаствовать во всенародном шествии памяти «Лента героев», загрузив фотографию ветерана Великой Отечественной из семейного архива на http://www.09052020.ru/. И делать это можно прямо сейчас, под звучащие в эфире «Фонтанки» на https://tv.fontanka.ru/ подлинные песни войны, которые собраны сразу после войны участниками советских этнографических экспедиций. Эти песни в исполнении известных музыкантов и певцов вошли в альбом «За страну Советскую» петербургского Творческого объединения «Красный матрос».
Воздушная часть парада в небе над Петербургом:
А вот так наш город выглядит с высоты полета военной авиации, проходящей торжественным строем в честь Победы:
Глава государства в эти минуты возлагает цветы к памятникам городам-героям у Кремлевской стены.
Буквально через несколько минут начнется воздушная часть парада. Так что, если вы дома — выгляните в окно, а если на улице — поднимите голову.
«Это главный праздник, мы его всегда отмечаем вместе, всенародно. Это наша история, история каждой семьи, часть нашей души, которую нам передали наши отцы, матери и дедушки, — отметил президент в своем обращении к россиянам. — Мы отдаем дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа».
В Москве президент России Владимир Путин возлагает цветы к монументу Неизвестному Солдату.
По словам корреспондентов «Фонтанки», такого пустынного города они уже не видели давно (даже с учетом последних обстоятельств):
Для горожан церемония поднятия флага на кораблях ЛенВМБ была неожиданностью, впрочем, запланированной — чтобы избежать скопления людей.Так что свидетелями начала праздника стали немногочисленные прогуливающиеся по набережным и любители утреннего бега.
В связи с повышенными мерами безопасности все массовые мероприятия отменены. В том числе и неизменный до этого года парад Победы на Дворцовой.
Однако праздник в городе состоится. Утром по традиции зажглись факелы Ростральных колонн, а на Неве прошла церемония торжественного построения моряков Ленинградской военно-морской базы. Над палубой флагмана военно-морского парада учебного корабля «Перекоп» были подняты копия Знамени Победы, государственный флаг и флаг «Бессмертного полка». С девяти утра на крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполняет мелодии военных лет.
Приметы времени