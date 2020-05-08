У обвиняемого во взятке бывшего замначальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашли недвижимость за 18 млн рублей

Как сообщает 47news со ссылкой на прокуратуру Ленобласти 8 мая, надзорное ведомство подало иск в Выборгский суд Петербурга о переводе в государственную собственность недвижимости экс-замруководителя региональной дорожной полиции, которая была построена с 2016-го по 2019 год на участке в Сертолово.

У бывшего заместителя начальника второго отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти нашли недвижимость стоимостью 18 млн рублей. Ранее его обвинили во взятке.

По информации 47news, речь идет о бывшем заместителе начальника второго отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаиле Александрове. Прошлой осенью после обысков на его рабочем месте и дома ему предъявили обвинение по уголовным делам, возбужденным по 290-й статье УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Александров был отправлен в СИЗО.

Напомним, дела были возбуждены после задержания оперативниками ФСБ заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева — в прошлом подчиненного Александрова. Андреева подозревают в небескорыстной опеке перевозчиков и грузоотправителей с карьеров с песком. Схему возможных поборов 47news подробно описал в материале «Как на трассах собирают искушения и плохо воспитывают майоров».

