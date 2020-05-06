В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись из зала Октябрьского районного суда, где 6 мая было принято решение о наказании в виде штрафа для Далгата Раджи и вчерашнего именинника Алексея Ушакова. Оба на заседании утверждали, что жарили не на площади, а во дворе, и к метро «Садовая» принесли уже готовый шашлык. «Это жесть была бы, мы бы так никогда не сделали бы, — отметил один. — Вынесли уже в тот момент, когда углей не было, практически зола была и дымок легкий», — добавил второй. Молодые люди уверяют, что все за собой убрали, а видео снимали для себя, в том числе чтобы опубликовать его в соцсетях, но «дальше какого-то распространения» допускать они не хотели.

Полиция настаивает на том, что барбекю на Сенной площади в Петербурге «не что иное, как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Прежде чем идти с мангалом к метро, оштрафованные читали «коронавирусные» постановления Беглова.

Оба утверждают, что прежде, чем идти снимать ролики, ознакомились с действующими нормативно-правовыми актами, почитали законы, «но не все». «На тот момент казалось, что все так замечательно, хорошо, но сейчас понимаю, конечно, что глупость совершил». Оба несколько раз извинились перед сотрудниками полиции.

После раскаяния и признания вины судья спросила оштрафованных и о том, какие они сделали для себя выводы. «Ну, за сегодняшнюю ночь много выводов для себя сделал. Не хотелось бы возвращаться, конечно, туда», — рассказал Далгат Раджи.

Как сообщалось ранее, на них были составлены протоколы за мелкое хулиганство, но суд переквалифицировал вменяемое на статью 20.6.1 КоАП, о нарушении правил поведения во время режима повышенной готовности. Оба получили штрафы по 25 тысяч рублей — сумма с начала эпидемии максимальная.

«Такое вызывающее поведение в центре Санкт-Петербурга, особенно в текущей ситуации — во время действия ограничительных мер, по мнению полиции, есть не что иное, как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Вместе с тем смысл составления протокола о мелком хулиганстве, предусматривающего административный арест, заключался в приучении, пускай и принудительно, к соблюдению ограничительных мер во время пандемии», — отметили в полиции, комментируя решение суда. Там также добавили, что еще будет решаться вопрос о привлечении молодых людей к ответственности за нарушение пожарной безопасности.