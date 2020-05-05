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05.05.2020 17:51
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В Петербурге задержали шашлычников, устроивших барбекю на Сенной. Один из них объясняется с полицией в свой день рождения

Сочное барбекю в центре культурной столицы стало поводом для задержания приезжих из соседнего региона. Нарушители сами обратили на себя внимание, рассказав о кулинарных талантах посредством видеозаписи, которую выложили в Сеть.

Как стало известно «Фонтанке» 5 мая, задержанными оказались 28-летний и 29-летний жители Новгородской области. В отношении их составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и режима повышенной готовности, введенного в городе в связи с распространением коронавируса.

Первая предполагает штраф в размере до одной тысячи рублей или арест на 15 суток, вторая предусматривает наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей, третья — штрафа до пяти тысяч рублей.

Отметим, один из шашлычников проводит в отделе полиции свой день рождения.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой двое молодых людей под энергичную музыку эффектно жарят шашлыки на мангале, установленном посреди Сенной площади в Петербурге. Их компанию разбавляют две дамы, одна из которых также выступает оператором, снимая все происходящее на камеру.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Mozg
А если в интернете появится видео, как Беглов жарит шашлык на дворцовой площади, его оштрафуют?
Kot Piter
Полиция, как обычно, занимается клоунадой! =(
Dim22
Ну что тут скажешь. Полиция в городе во все оружие. Разжечь мангал на Сенной приготовить шашлык и поесть . Безнаказанное Сборище на Крестовском. Помоему кто то уже давно должен погоны снять.
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